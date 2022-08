I sassaresi Texas Strong al “Blues Sunset festival” di Porto Ferro

Baretto di Porto Ferro e cooperativa sociale Piccoli Passi presentano TEXAS STRONG al Blues Sunset festival – VI^ edizione. Appuntamento al tramonto di mercoledì 03 agosto 2022.

“Cambiano i protagonisti sul palcoscenico ma non cambiano le suggestioni e i colori del tramonto. Colori e sensazioni che il Baretto di Porto Ferro, la cooperativa sociale Piccoli Passi, lo staff, gli artisti e tutto il popolo della baia dedicano a Giovanna e Marco, vittime loro malgrado di una tragedia assurda che non meritavano di vivere, loro splendidi protagonisti di una vita d’insieme in cui, tante volte, si erano fermati ad osservare, suonare e cantare insieme a noi al tramonto“.

Sul palco fronte mare saliranno i Texas Strong di Sassari. Stef Rosen – in cartellone in formazione con Carlo Sezzi – a causa di un piccolo infortunio non è riuscito a raggiungere l’Isola. Ma la musica, come del resto il tramonto, non si fermano nella loro rincorsa all’arte e all’orizzonte. I Texas Strong nascono a Sassari 10 anni fa da una sinergia attivatasi fra tre musicisti che hanno fatto del Blues e delle sonorità texane il loro fondamento musicale: Lello Marcia (voce e chitarra), Fabrizio Murgia (batteria) e Giuseppe Congiatu (basso).

I Texas Strong sono carichi e decisi a conquistare la baia di Porto Ferro, luogo in cui Blues e tramonto sono ormai da tempo elementi complementari. Luogo in cui al calar del sole si accendono le spie e si scatena il flusso d’arte e d’espressione che caratterizza il fare musica dei bluesman. Luogo in cui mercoledì 03 luglio prenderà forma un altro degli straordinari appuntamenti in calendario nell’edizione 2022 del Blues Sunset festival.

Attraversando ammirati e interessati le sonorità proposte da Stevie Ray Vaughan e ZZ top, i Texas Strong si trovano a reinterpretare grandi classici del Blues e del rock texano in chiave più moderna, ma impregnandoli costantemente e in maniera intensa del sound tipico della tradizione legata al sud degli Stati Uniti. Proprio le influenze musicali dei componenti della band si mescolano fra loro, dando vita ad un sound unico e riconoscibile, morbido e potente come deve essere il vero Texas Blues.

Il Blues Sunset festival continua con Jane Jeresa & Bluesunset band (10/08), Paolo Bonfanti & Bluesunset band (17/08), Quique Gomez & Curro Serrano + Bluesunset band (24/08), Jaime Dolce & Bluesunset band (31/08) e Francesco Piu band (03/09).