Guspini: anteprima Festival Bimbi a Bordo

Guspini – Località su Legau

domani, 23 agosto 2022 alle 21.30

Guspini, 22 agosto 2022 – Sarà un progetto musicale molto bello e atteso ad aprire le serate di anteprima del Festival Bimbi a bordo 2022. Terra, un incontro forte tra launeddas e jazz, un nuovo luogo dove far vivere le sonorità della nostra tradizione, è un progetto musicale che diventerà a breve un album, pensato e realizzato da LUIGI LAI, MARCELLO FLORIS, GAVINO MURGIA, accompagnati da Carlo Pusceddu alle percussioni e Matteo Marongiu al contrabbasso.

advertisement

Il concerto si terrà domani, 23 agosto 2022 alle 21.30, a Guspini Località su Legau. A seguire un’intervista a Luigi Lai per ripercorrere insieme i suoi 90 anni e decenni di grande carriera, a cura di Elisabetta Atzeni, giornalista Rai.

Luigi Lai, classe 1932. Riconosciuto in tutto il mondo come il più importante suonatore di launeddas vivente. Si dedica costantemente alla cura delle Launeddas: a costruirle e a suonarle.

La sua voglia di conoscere e migliorarsi lo porta a prendere lezioni dai grandi maestri di Launeddas del Sarrabus. Non solo Launeddas nella sua carriera, ma anche Fisarmonica e Sax, quest’ultimo strumento studiato all’Accademia di Zurigo per quattro anni.

Il rientro in Sardegna è nel 1971 con la prima presenza come suonatore alla sfilata di Sant’Efisio del primo maggio: da allora in poi sarà sempre presente. È il primo ad aver creato una scuola di Launeddas negli anni ’70. Ha collaborato con Angelo Branduari, Paolo Fresu e con il regista Gianfranco Cabiddu. Ha insegnato Launeddas come unico docente al Conservatorio di Cagliari, e il suo è stato il primo corso autorizzato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca.

La sua storia può essere letta nel suo primo libro biografico “Luigi Lai Maestro di Launeddas”, edito da Beranu Edizioni. Il suo desiderio di conoscenza non si ferma mai, e sono in cantiere nuove opere musicali ed editoriali, perché il suo patrimonio venga tramandato in eterno.

Il concerto evento è aperto a tutti, ma è consigliato prenotare un posto attraverso il portale al link http://www.festivalbab.it/events/aspettando-bimbiabordo/