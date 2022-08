Guasila 2 settembre: due docu-film di Karim Galici

GUASILA, 2 SETTEMBRE: viaggio attraverso storie di amore, accoglienza, integrazione grazie ai docu-film di Karim Galici ed incontro con il regista.

Le iniziative socio-culturali del progetto “Conoscenza, integrazione e scambio reciproco”, partite da Cagliari lo scorso dicembre, dopo la calorosa accoglienza ricevuta in Liguria (Genova, Moneglia) e Piemonte (Biella), tornano in Sardegna con la tappa di Guasila, grazie alla partnership dell’Amministrazione Comunale e sostegno della Fondazione di Sardegna,

L’appuntamento sarà venerdì 2 settembre alle ore 21:00 all’Auditorium Comunale in Via Manzoni, con ingresso libero ed incontro con il regista.

Docu-film di Karim Galici

Due docu-film di Karim Galici prodotti dall’Associazione Cittadini del Mondo uniti da un unico filo conduttore ossia “L’AMORE”, declinato in tante varianti:

l’amore per il proprio partner, l’amore filiale, quello genitoriale, per la persona assistita nell’ambito del proprio lavoro, l’amore nella testimonianza di fede, l’amore per il prossimo.

E nel contempo il racconto di un viaggio verso Sardegna e attraverso la Sardegna, di chi partendo straniero, finisce per sentirsi figlio della Sardegna.

Queste le due opere di Karim Galici al centro della serata e dell’incontro con il regista:

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti)

Quattro donne che arrivano dall’Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

“La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti)

Il dialogo religioso e l’accoglienza riservata dalla Chiesa cattolica sarda ai fratelli ortodossi provenienti dall’Europa Orientale a seguito dei flussi immigratori, si intreccia con una tragedia personale, che fortifica ulteriormente la fede del protagonista del film.

Una occasione non solo per poter ammirare due opere di grande interesse, ma anche per discuterne con il regista, che al di là dell’esperienza di direzione di questi docu-fim, sta ottenendo un grande successo di critica nelle sue opere teatrali dove si afferma con un approccio originale nel rapporto con il pubblico che nei suoi lavori teatrali diventa protagonista della pièce e non semplice spettatore.

Le prossime tappe a settembre dell’iniziativa toccheranno fuori dalla Sardegna Siena e Perugia, mentre nell’Isola saranno Thiesi e Fonni ad ospitare l’evento.

Biografia di Karim Galici:

