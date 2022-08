Sky é il servizio streaming perfetto per avere la maggior parte delle partite di calcio in streaming in Italia. Trasmette le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1 e trasmette circa il 30% delle partite di Serie A per soli €30.90 al mese. Se è solo interessato alla Serie A non c’é modo di evitare DAZN, che trasmette tutte le partite.

Guardare le partite di calcio

JustWatch é una guida di streaming internazionale che aiuta più di 25 milioni di utenti al mese in 115 paesi a trovare qualcosa di bello da guardare su Netflix, Disney+ ecc. Settimana scorsa, JustWatch ha lanciato una guida di streaming dedicata allo sport cercando di diventare la piú completa guida di streaming al mondo.

