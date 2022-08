Green Charity Party, Alex Belli super ospite a Villa Domi

Sold out a Villa Domi (Napoli) per il Green Charity Party, l’evento solidale ideato e organizzato da Domenico Kontessa. Ospite della serata Alex Belli, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip

L’attore, per l’occasione, si è esibito nel suo nuovo singolo Amore libero (ispirato al triangolo amoroso intercorso tra lui, Delia Duran e Soleil Sorge nella casa più spiata d’Italia). Presente all’evento anche la showgirl Maria Monsè, anch’essa concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

La kermesse è nata per dare sostegno all’associazione Unici ONLUS che si occupa di sostenere le cure di Brando, un bambino affetto da una malattia genetica rara. Il padre del bambino, il giornalista della Vita in Diretta Stefano Buttafuoco, ha voluto raccontare la storia di Brando nel libro “Il bambino 23”. Durante la serata non sono mancati momenti di intrattenimento con musica, divertimento e tanta animazione.