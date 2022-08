Grande successo per I Tramonti di Porto Flavia

I Tramonti di Porto Flavia: il 13 agosto arriva il Kaleido Trio

Dopo il grande successo delle prime due serate, ritorna con il terzo appuntamento la rassegna concertistica I Tramonti di Porto Flavia, manifestazione organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore.

Sabato 13 agosto, alle 20.30 nell’ex area mineraria di Masua (Iglesias), si esibirà il Kaleido Trio con un concerto strepitoso dal titolo “Una storia tutta Italiana”.

Composto da Yuri Ciccarese (flauto), Raffaele Bertolini (clarinetto basso), Gianni Fassetta (fisarmonica), il trio si esibirà in una serie di brani di compositori italiani per un excursus che va da Albinoni, Verdi, Rossini, Pessima Carpi, fino al maestro Morricone, Rota, Piovani, Francescato, in un viaggio tra musica classica e contemporanea.

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione sul sito www.associazioneantonstadler.it.

Il costo del biglietto per singolo evento è di 15 euro, tariffa ridotta a 5 euro, per i bambini sotto i 12 anni.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso il Teatro Electra di Iglesias.

VISITE GUIDATE

Prima di ogni concerto, sarà possibile partecipare alla visita guidata del sito minerario di Porto Flavia. Per info, costi e prenotazioni: 0781-274507 oppure (+39) 3483178065.

SERVIZIO NAVETTA

Si ricorda che per tutti i concerti è a disposizione un servizio navetta da Iglesias a Porto Flavia al costo di 5 euro a persona. Per info e prenotazioni contattare il 3425805156.

I Tramonti di Porto Flavia è realizzato con il contributo di: Regione Sardegna- Assessorato della Pubblica istruzione, Comune di Iglesias, Fondazione di Sardegna, e grazie alla collaborazione di Iglesias Servizi, Iglesias Turismo, Consorzio turistico per l’Iglesiente e Cantine Aru.