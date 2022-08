Giorgio Crobu Trio martedì 9 agosto al Temple Wine Bar per la XXIV edizione di Dromos Festival

Già ospite del festival Dromos nel concerto di Baudalu con il suo trio e a Oristano nel Giardino Antiquarium Arborense, in duo con Giovanni Sanna Passino, il chitarrista Giorgio Crobu salirà martedì 9 Agosto alle ore 20.00, sul palco del Temple Wine Bar di Oristano, in collaborazione con la Cantina Bingiateris di Ortueri. Con lui ci saranno Tancredi Emmi al contrabbasso e Alessandro Cau alla batteria. Giancarlo Piras, uno dei titotali del Temple Wine Bar, noto locale Oristanese, dove settimanalmente vengono ospitati artisti che suonano dal vivo, genere molto apprezzato dal pubblico, si ritiene molto soddisfatto di essere stato contattato, assieme al suo socio Diego Aresti, da Salvatore Corona, patron di Dromos, per entrare a far parte del circuito di questa XXIV edizione del Dromos festival. “Abbiamo accettato volentieri – commenta Giancarlo – e siamo orgogliosi di essere stati selezionati, vista l’importanza della manifestazione che dura da tantissimi anni e vede la presenza di artisti di fama internazionale”. “Il giorno di Cabale & Jazz, di Giorgio Crobu Trio – aggiunge – proporremo i vini della Cantina Biangiateris di Ortueri; abbiamo150 posti e l’ingresso è libero, ma consigliamo di prenotare, anche perché in concomitanza martedì a Oristano ci sarà la notte bianca e prevediamo parecchia affluenza”.