CeDAC / Estate 2022: Giampaolo Morelli in “Scomode verità e 3 storie vere” DOMANI (mercoledì 10 agosto) h 21 a San Gavino Monreale e giovedì 11 agosto h 21 ad Alghero

Riflettori puntati su Giampaolo Morelli per un duplice appuntamento nell’Isola con “Scomode verità e 3 storie vere”, irriverente one man show scritto insieme con Gianluca Ansanelli e interpretato dall’eclettico attore e regista partenopeo, accompagnato dal maestro Sergio Colicchio alle tastiere (produzione Stefano Francioni Produzioni – distribuzione Savà Produzioni Creative e Terry Chegia) in cartellone DOMANI ( mercoledì 10 agosto) alle 21 all’Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale e giovedì 11 agosto alle 21 a Lo Quarter di Alghero sotto le insegne del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

Una pièce ironica e coinvolgente in cui l’artista affronta con humour e leggerezza «le umane debolezze», un moderno e raffinato, dissacrante e caustico comedy speech che rappresenta «un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano»:

tra divagazioni filosofiche e spunti di riflessione sul presente e sui paradossi e le contraddizioni della società, l’artista si mette a nudo attingendo ai propri ricordi e a esperienze personali tra l’adolescenza, la giovinezza e la (quasi) maturità per raccontare tre episodi emblematici, con uno stile a tratti «pungente e sempre maledettamente sincero».

advertisement

Fin dal titolo “Scomode verità e 3 storie vere” mette l’accento sul fatto che la realtà non sia mai come vorremmo (o avremmo preferito) che fosse o come l’avevamo immaginata, anzi la vita spesso ci sorprende e perfino l’idea che abbiamo di noi stessi non sempre corrisponde alla nostra più vera natura, ai nostri più intimi desideri e alle nostre più autentiche aspettative:

così provare a indagare un po’ più a fondo, oltre la superficialità dei riti mondani e della società dell’apparire, fa emergere aspetti forse meno seducenti ma in qualche modo più credibili o comunque attendibili della personalità, ponendoci comunque di fronte a delle rivelazioni interessanti.

Il senso e la forza della commedia – che “castigat ridendo mores” secondo la fortunata locuzione di Jean de Santeul – stanno proprio nella sua capacità di scherzare su vizi e difetti e irridere i costumi (ma soprattutto il malcostume) con una cifra ironica e ludica, per dar occasione di (ri)pensare regole e convenzioni e notare gli elementi più stravaganti e grotteschi o magari anacronistici, con l’obiettivo, magari, di correggere e migliorare quel che non funziona o meno si confà a un società civile.

Giampaolo Morelli – alias l’ispettore Coliandro nell’omonima serie televisiva – dopo il felice debutto sul grande schermo in “South Kensington” di Carlo Vanzina accanto a Rupert Everett e Enrico Brignano e il successo dei films dei Manetti Bros. “Song’e Napule” e “Ammore e malavita”, tra vari “capitoli” di “Smetto quando voglio” e commedie come “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani e “C’era una volta il crimine” di Massimiliano Bruno, è tornato dietro la macchina da presa, dopo l’esordio con “7 ore per farti innamorare” (tratto dal suo romanzo), per “Falla girare”, il nuovo film di cui è regista e interprete accanto a Giovanni Esposito, Ciro Priello e Laura Adriani, Jun Ichikawa, Taiyo Yamanouchi e Shi Yang Shi, con la partecipazione di Michele Placido.

“Scomode verità e 3 storie vere” rappresenta quasi un ritorno alle origini per il poliedrico artista napoletano, che ha iniziato la sua carriera dalla tradizionale e fondamentale “gavetta”, cimentandosi con il teatro e il cabaret: in un monologo esilarante, tra folgoranti battute e strali satirici, Giampaolo Morelli (si) racconta, portando in scena oltre alle diverse sfaccettature della natura umana tre momenti della sua esistenza, trasfigurati e sintetizzati in chiave teatrale, affidandosi alla sua vis comica e alla sua naturale simpatia, in un dialogo con il pubblico, per far sorridere e pensare.

INFO & PREZZI

SAN GAVINO MONREALE / ANFITEATRO COMUNALE

biglietti:

intero 20 euro – ridotto 18 euro

prevendite online: www.vivaticket.it

per informazioni: cell. 340.4041567 – cedac.teatrosangavino@gmail.com – www.cedacsardegna.it

ALGHERO / LO QUARTER

biglietti: € 20,00

per informazioni: cell. 349 4127271 – www.cedacsardegna.it