Zen Beach – Gallipoli: tramonti da sogno a Baia Verde, star dei social e… frise che restano nel cuore

Un bagno al tramonto a Baia Verde, una delle più belle spiagge del Salento, a due passi da Gallipoli (LE), non si dimentica. E chi vuol vivere al massimo, dal mattino alla sera, questo luogo unico, sceglie Zen Beach: una spiaggia perfetta per rilassarsi e viziarsi con piatti, drink e servizi decisamente all’altezza delle aspettative di chi vuole solo il meglio

Zen Beach è del tutto naturale. Un contributo importantissimo lo fornisce senz’altro il sole del Salento: “Girls just wanna have sun” recita il testo (che al netto di “sun” al posto di fun, ricalca la celebre canzone anni ’80 di Cindy Lauper) di un post della seguitissima Vivere al massimo la magia dell’estate alloè del tutto naturale. Un contributo importantissimo lo fornisce senz’altro il sole del Salento: “Girls just wanna have sun” recita il testo (che al netto di “sun” al posto di fun, ricalca la celebre canzone anni ’80 di Cindy Lauper) di un post della seguitissima pagina Instagram di Zen Beach

Zen Beach è decisamente social in questa calda estate ’22: non a caso è stata scelta da personaggi come Fred De Palma, Soleil Sorge e Matteo Diamante, nonchè dai TikToker di Defhouse al completo (Alessia Lanza, Emily Pallini, Simone Berlini, Yusuf Pansieri, Yasmin Barbieri, Merco Bonelli, Florin Vitan e Davide Moccia).

Sarebbe già abbastanza, ma a Zen Beach sono stati avvistati anche altri protagonisti dei social italiani: star di Instagram e Tik Tok come Viviolix, Jkolucas, Pamela Paolini, Jingherly, Glenda Resta e Ginevra Salustri; fanno divertire ogni giorno milioni di persone, ognuno con il proprio stile.

E che si mangia a Zen Beach? Il livello è decisamente alto, grazie a proposte che mettono insieme innovazione e tradizione salentina. Le frise con stracciatella e tartare di gambero regalano emozioni; non sono da meno i piatti aperitivo da dividere con gli amici. Così come i pokè.

Non mancano nel menu proposte sushi d’eccellenza, risultato della collaborazione con Kumi Restaurant Gallipoli, considerato tra i migliori sushi restaurant di tutto il Salento.