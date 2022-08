Fuochi a mare a Positano: super spettacolo il 15 sera

Giovanni Capilongo (patron de Le Agavi): “Abbiamo un 20% in più rispetto al 2019 che fu l’anno record della Costiera Amalfitana!”.

Rosario Santanastasio (Pres. Nazionale – Archeoclub d’Italia): “A Positano possiamo tranquillamente parlare di città archeologica in verticale e millenaria!”

Il 15 – ore 21 e 30 la possibilità di partire via mare da Salerno per vedere i fuochi a Mare a Maiori (ore 23) e a Positano (ore 24), per poi rientrare a bordo della stessa nave.

Marcello Gambardella (Amministratore della TravelMar) : ” Il 15 sera la grande opportunità di ammirare i fuochi a mare, dal mare!”.

Giuseppe Guida (sindaco di Positano) : “Obiettivo del Sindaco e dall’amministrazione comunale è portare a compimento i nuovi scavi, oltre 200 mq di area tutta da scoprire, che sono certo restituirà alla mia città e al mondo intero nuove scoperte e grandi emozioni, suggellando Positano tra le città più importanti del mondo per bellezza paesaggistica, storia e cultura”.

“Positano è la città archeologica in verticale. La stessa Villa Romana, sempre più visitata, ne è un’importante testimonianza. Ricordo che in questi mesi, proprio a Positano sono stati condotti restauri importanti su reperti ceramici, musivi, lapidei, frammenti di pareti dipinte risalenti al I sec. d.C. elementi in bronzo, ferro e piombo che sono stati portati alla luce nelle campagne di scavo del 2019 e del 2020. Inoltre, proprio grazie ad un recente scavo sono venuti alla luce reperti ceramici, musivi, lapidei e frammenti di pareti dipinte. Questi ultimi rientrano nel IV stile, risalenti alla metà del I sec. d.C. con rappresentazione di complesse architetture scene mitologiche, flora e fauna. I dipinti saranno ricomposti, spolverati dalla terra di scavo.

Dunque Positano è sempre più apprezzata anche come città di cultura e dell’archeologia dove è possibile leggere una storia millenaria. La Costiera Amalfitana non è bella solo per le baie, le grotte, i sentieri naturalistici. La Costiera è patrimonio dell’Umanità proprio per l’aspetto antropologico legato al paesaggio naturalistico. Riportare alla luce la Positano antecedente all’eruzione che coprì Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia è emozionante e fondamentale. Si stanno sviluppando nuove strategie in Costiera Amalfitana basate anche su itinerari culturali. Pensiamo ad esempio alla Villa Romana di Positano ma anche alla Villa Romana di Minori”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.

“Positano città con archeologia in verticale, che affonda le sue radici nell’epoca romana, una città già allora meta turistica d’eccellenza come testimoniano i resti della nostra straordinaria Villa romana – ha affermato Giuseppe Guida, sindaco di Positano – un angolo di casa di 2000 anni fa rimasto praticamente intatto con pareti affrescate dai colori e rilievi unici nel loro genere. Una Positano alla continua ricerca della propria storia millenaria, matura e capace di gestire un patrimonio archeologico di inestimabile valore, bene di tutta l’umanità. Obiettivo del Sindaco e dall’amministrazione comunale è portare a compimento i nuovi scavi, oltre 200 mq di area tutta da scoprire, che sono certo restituirà alla mia città e al mondo intero nuove scoperte e grandi emozioni, suggellando Positano tra le città più importanti del mondo per bellezza paesaggistica, storia e cultura”.

E proprio a Positano il Tour di Ferragosto con i Fuochi a mare in piena Costiera Amalfitana. Partenza da Salerno, alle ore 21 e 30, da Minori alle ore 22, da Amalfi alle ore 22 e 15. Poi navigazione lenta lungo la costa amalfitana, stop in rada a Maiori per assistere ai fuochi di Maiori alle ore 23.

“A seguire navigazione verso Positano con stop in rada a Positano per assistere allo spettacolo pirotecnico delle ore 24 e al termine rientro ai porti di partenza. Dunque la grande opportunità di ammirare, il 15 Agosto sera – ha dichiarato Marcello Gambardella, Amministratore della TravelMar – i fuochi a mare, dal mare. Inoltre colgo l’occasione per ricordare che ambiamo aumentato le corse. Ad esempio da Positano l’ultima partenza è per le ore 22 e 30, ma avremo corse straordinarie anche per il Capodanno Bizantino e GustaMinori ai primi di Settembre”.

“Noi abbiamo più del 94% dei posti pieni. Rispetto al 2019, anno boom per la Costiera Amalfitana, stiamo andando verso un ulteriore aumento del 20% sia per presenza che per fatturato. Pochi russi ma abbiamo il 60/70% di mercato americano, in questo momento. Per le nostre escursioni i turisti chiedono Capri – ha dichiarato l’avvocato Giovanni Capilongo, patron de Le Agavi, Hotel 5 Stelle Lusso con ristorante stellato Michelin – dove ricordiamo che c’è la Villa di Tiberio. Il turista che alloggia da noi può raggiungere Capri ed altri luoghi usufruendo dei collegamenti privati dell’Hotel. Diamo la possibilità di una sosta nel porto con sbarco, pranzo a Capri, sosta ai Faraglioni, bagno, visita alla Grotta Azzurra. A Positano sta andando bene anche la richiesta di escursioni alla Villa Romana che si trova poco distante dal porto di Positano, dunque nel cuore di Positano”.

E il Distretto Turistico della Costa D’Amalfi, presieduto da Andrea Ferraioli, sta mettendo in campo una serie di iniziative innovative, lungimiranti ed importanti, a tutela del patrimonio ambientale della Costiera Amalfitana. Iniziative che spaziano a campo largo sulla sostenibilità dalle colonnine per l’alimentazione delle auto elettriche al monitoraggio della mobilità.

Ora c’è anche l’archeologia che va ad integrare la grande offerta storicamente proveniente esclusivamente dalla Costiera Amalfitana tutta!