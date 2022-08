FPJ – Domani a Pula (CA) disco/funk anni 70/80 con i Pulsation

Ultime battute per “Pula dimensione estate”, la stagione di musica promossa dal Comune della cittadina costiera del Sud Sardegna e allestita a quattro mani dalla cooperativa FPJ – Forma e Poesia nel Jazz con il Bflat Festival.

Dopo Frankie & Canthina Band, che l’ha inaugurata a fine luglio, e dopo Nick The Nightfly, i Papik, Matt Bianco e Gegè Telesforo, protagonisti nelle scorse settimane, la rassegna chiude i battenti con due serate in piazza del popolo – entrambe con inizio alle 21.30 e con ingresso gratuito – nel segno della musica disco/funk e dei musical.

Il primo appuntamento è in programma domani – martedì 30 – con i Pulsation, un progetto musicale nato nel 2015 a Milano su iniziativa di due chitarristi, Elio Marrapodi e Dave Dicecca. Nella loro concerto a Pula, i due leader fondatori racconteranno i gloriosi anni della Disco Music anni 70/80 affiancati sul palco da Silvia Reale (voce), Giovanni Doneda (basso), Thomas Z. Meira (tastiere) e Nicholas Celeghin (batteria), per un tuffo nella storia del funk “da club” di una volta.

Mercoledì 31 sipario finale su “Pula dimensione estate” con “The Best of Musical”, una produzione originale dell’associazione culturale cagliaritana La via del Collegio: un viaggio attraverso i brani dei musical più conosciuti in Italia, come “La Bella e la Bestia”, “Mamma Mia!”, “The Phantom of the Opera”, “Jesus Christ”, “Les miserables”, in un recital con le voci di Matteo Siddi, Manuel Cossu, Roberta Gaviano, Alice Madeddu e Francesca Loche.