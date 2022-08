Finale di successo per la rassegna Cinema Nassirya ad Olbia

Finale di successo per la rassegna Cinema Nassirya. Si è conclusa con un grande successo di pubblico la mini rassegna di cinema all’aperto nella piazza di via Barcellona di Olbia, organizzata dalle nuove leve del Comitato Santa Maria Orgosoleddu.

A vedere “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, in piazza si sono riversate centocinquanta persone, occupando non solo tutti i posti a sedere previsti, ma riempendo anche le gradinate e portando perfino da casa qualche seggiola in più.

“Abbiamo voluto fare questo primo passo organizzando un momento di condivisione e di cultura per incontrarci tutti nella nostra grande piazza – hanno detto a nome del comitato Pier Gabriel Deiana e Elisa Mulas – ma vogliamo che sia solo il primo di una lunga serie, e per questo abbiamo bisogno della partecipazione e del sostegno del quartiere”.

La serata conclusiva ha visto un’affluenza che ha superato le aspettative degli organizzatori:

“È bellissimo vedere così tante persone, nella maggior parte dei casi abitanti della zona, tutte riunite per passare una serata insieme. Abbiamo già in mente tanti altri progetti da proporre ai nostri concittadini”, ha detto Pier Gabriel Deiana, alla sua prima esperienza all’interno del comitato di quartiere. Dello stesso avviso anche Elisa Mulas: “Il nostro è un quartiere periferico da molti punti di vista. Mancano infrastrutture, spazi aggregativi, mancano spazi verdi che rendano fruibile a tutte le ore del giorno questa grande piazza di granito. E c’è un problema di disagio sociale: ormai le zone meno esposte sono teatro di spaccio e consumo di droga. Noi vogliamo ripartire dalle azioni positive e concrete: occupare la piazza con eventi di intrattenimento, stimolare il senso di comunità e ritrovarci tutti insieme nelle sere d’estate, come si faceva 20 o 30 anni fa”.

Per avviare un dialogo fra il comitato e i cittadini del quartiere, sono da poco nate anche le pagine su Facebook e Instagram e l’indirizzo email comitatoorgosoleddu@libero.it a cui tutti possono inviare le proprie idee, segnalazioni e suggerimenti.

Il presidente Giovanni Deiana e tutto il direttivo ringraziano i partecipanti alle serate, e un sentito ringraziamento va all’assessorato alla cultura, nelle persone dell’assessora Sabrina Serra, del dottor Eugenio Basolu e del dottor Stefano Trova, per il grande supporto all’iniziativa, e alle attività commerciali e i cittadini che hanno creduto nella bontà dell’evento e lo hanno sostenuto.