Ferrara – Un gol di La Mantia condanna il Cagliari alla prima sconfitta

FERRARA – Prima sconfitta del Cagliari nel campionato cadetto. Un capitombolo che arriva in trasferta contro la Spal, al “Paolo Mazza” di Ferrara, con una rete di La Mantia sul finale del primo tempo. Dopo il pareggio di Como e la vittoria contro il Cittadella, per i rossoblù è un brusco stop su uno dei campi più ostici della cadetteria. Il trainer degli isolani, Fabio Liverani, opta per uno schieramento basato sul 4 – 3 – 2 – 1: Radunovic in porta, Di Pardo, Altare, Goldaniga e Obert in difesa, Nandez, Deiola, Makombou sulla mediana, Rog e Mancosu per innescare Lapadula. Il match si presenta subito con i ritmi alti. E i sardi confezionano la prima occasione dopo 9′ con Lapadula che con un tocco sotto non sorprende Alfonso. Al 18′ la replica estense, con La Mantia che spedisce di poco a lato. Poi è Mancosu a sfiorare la rete con un tiro dalla distanza. Al 31′ contrasto duro di Di Pardo: la sentenza dell’arbitro Maggioni è impietosa, con il rosso diretto. Una decisione, apparsa troppo severa, che condizionerà la gara. Dopo pochi giri di lancette, infatti, la Spal trova il vantaggio con Zanellato che inventa un assist per La Mantia. Il centravanti spallino trafigge Radunovic. Nella ripresa si attende la reazione del Cagliari. I rossoblù si catapultano subito in avanti. Al 60′ l’amnesia di Arena che, nell’area dei padroni di casa, commette un ingenuo fallo di mano. Il direttore di gara viene richiamato dal Var. Il rigore è netto, ma viene fallito da Lapadula con un tiro centrale. Niente pareggio, con un’occasione sprecata. La girandola di sostituzioni non si traduce in nuove occasioni di rilievo per il Cagliari, che così viene condannato alla sconfitta esterna. Negli spogliatoi Fabio Liverani non fa drammi: “Abbiamo avuto tante opportunità per sbloccare la gara sullo 0 – 0, poi anche in inferiorità numerica siamo rimasti bene in campo creando diversi pericoli. Nel finale c’è stata anche un’occasione di Rog fermato mentre era lanciato da solo verso la porta avversaria. Dispiace per la sconfitta, ma ci è mancata la cattiveria per andare a segno. Ora dovremo tenerci la rabbia per venerdì contro il Modena. I cambi solo nel finale? Stavamo tenendo bene il campo, con un certo equilibrio. Non ho voluto snaturare il modulo”.

Luciano Pirroni

SPAL (4 – 3 – 1 – 2): Alfonso, Dickmann, Meccariello, Arena (21′ st Peda) Celia, Zanellato, Esposito, Proia (13′ st Murgia) Maistro (13′ st Rabbi), Moncini (29′ st Finotto), La Mantia. All. Roberto Venturato

CAGLIARI (4 – 3 – 2 – 1): Radunovic, Di Pardo, Altare, Goldaniga (48′ st Pereiro), Obert (33′ st Carboni), Nandez, Deiola (41′ st Millico) , Makoumbou, Rog (33′ st Luvumbo), Mancosu, Lapadula (41′ st Pavoletti). All. Fabio Liverani

ARBITRO: Maggioni di Lecco

RETE: 37′ La Mantia