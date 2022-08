Fabrique annuncia la data del rapper britannico Central Cee

RADAR Concerti annuncia Central Cee. Dopo la pubblicazione del suo nuovo singolo “Doja”, il rapper londinese Central Cee arriva in Italia per un’unica imperdibile data al Fabrique di Milano, mercoledì 2 novembre 2022.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10 del 5 agosto via DICE.

L’ultima release del rapper, “Doja” , è stata testimone di un grande momento nella storia della musica: per la prima volta un artista britannico ha collaborato con l’iconico regista Cole Bennett, che ha diretto il videoclip del singolo e ospitato su Lyrical Lemonade.

Grazie al suo grande successo ed appeal internazionale, Central Cee è senza dubbio uno dei rapper britannici più freschi e seguiti in tutto il mondo, con un seguito di oltre 8 milioni di persone e 2 miliardi di stream globali. Oltre ai fan della scena rap britannica, il 65% del seguito di Central Cee viene da un pubblico internazionale, riuscendo quindi a scalare le classifiche di tutto il mondo.

All’inizio di quest’anno, Central Cee ha mandato in estasi il suo pubblico grazie all’uscita del suo mixtape “23”, super acclamato dalla critica e che ha debuttato in prima posizione in molte delle classifiche ufficiali in UK. Prima di questa uscita il rapper aveva già collezionato enormi successi con il primo EP “Wild West” del 2021, che è stato il progetto di debutto britannico più venduto dell’anno.

I riconoscimenti sono numerosissimi per questo giovane artista di grandissimo talento. Dopo il singolo che ha scalato tutte le classifiche e la hit virale di platino “Obsessed With You”, Central Cee ha pubblicato un GRM Daily Duppy, che si è posizionato come il più alto in classifica nella storia. Grazie alla conquista di una posizione stellare nel BBC Sound Poll del 2022, Central Cee ha ricevuto ben tre nomination ai Brit Award: Best New Artist, Best Song e Best British Hip Hop, Rap, Grime act. Ricordiamo, inoltre, la sua partecipazione al brano “Overseas”, certificato platino, con D-Block Europe, uno dei singoli rap più venduti nel Regno Unito nel 2022.

Molto appassionato di moda, Central Cee ha inoltre lanciato delle capsule collection in collaborazione con i marchi inglesi di streetwear Corteiz e Trapstar, entrambe esaurite in pochi minuti.

Con gli apprezzamenti ricevuti da The Guardian, Pitchfork, NME, Clash, Complex, Crack, Lil Baby, Big Sean, Wizkid, Jacquemus, Louis Vuitton, Virgil Abloh e Drake, Central Cee è uno dei nomi più importanti del momento sulla scena, impossibile da passare inosservato.