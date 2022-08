Europei di fondo, oro Acerenza nella 10 km

ROMA (ITALPRESS) – Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d’oro nella 10 km agli Europei di fondo. Nelle acque libere di Ostia, l’azzurro, con un grande sprint finale, ha preceduto il duo francese composto da Marc Antoine Olivier e Logan Fontaine. “E’ stato davvero difficile. Il primo giro abbiamo saltato i rifornimenti, il secondo c’era qualcuno davanti ma non capivo chi fosse, al terzo ho iniziato a spingere – commenta Acerenza ai microfoni di Rai Sport -. Il mare non permetteva di nuotare molto bene. E’ stata una faticaccia ma sono super super felice”. Settimo posto per Gregorio Paltrinieri. “C’era un mare bestiale,

faccio tanta fatica a nuotare qui – ammette il fuoriclasse azzurro ai microfoni di Rai Sport -. Sapevo che c’era uno davanti, ho provato a riprenderlo ma m’ha distrutto. Ho capito che non ne avevo più e amen”.

Nella 10 chilometri femminile, argento per Ginevra Taddeucci alle spalle della tedesca Leonie Beck. “Ringrazio il mio allenatore e i miei genitori, sono felice di averli ripagati in qualche maniera”, dice. Tra le altre azzurre, quinto posto per Rachele Bruni, settimo per Giulia Gabbrielleschi.

