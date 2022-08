Estate nei Musei in Sardegna, apertura straordinaria

Estate nei Musei in Sardegna 2022:

Dietro ogni spiaggia c’è un museo che ti aspetta, noi ci siamo…tu?

Apertura straordinaria per “La Discesa dei Candelieri”; Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” . Domenica 14 agosto 2022, dalle 9.00 alle 13.30, con ingresso gratuito

Il Museo Sanna apre le sue porte alla grande festa della città di Sassari. Domenica 14 agosto 2022, in occasione della manifestazione “La Discesa dei Candelieri”, il Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna”, effettuerà un’apertura straordinaria, dalle 9.00 alle 13.30, con ingresso gratuito per la rassegna Estate nei Musei in Sardegna 2022.

Le sale del Museo sono pronte ad accogliere visitatori e turisti, dopo il successo di pubblico registrato per la sua riapertura, e si presenteranno in una nuova veste, moderna e funzionale, con l’esposizione dei reperti, dalla collezione preistorica a quella romana, da quella etnografica a quella fenicio-punica, nella nuova esposizione temporanea, che ha permesso finalmente di riaprire il museo, in attesa dell’allestimento definitivo e moderno.

L’evento è inserito nel cartellone delle iniziative in programma per la rassegna “Estate nei Musei in Sardegna 2022”, con lo slogan, Dietro una spiaggia c’è un museo che ti aspetta! Noi ci siamo…Tu? che prevede una serie di aperture straordinarie serali nei musei e luoghi della cultura della DRM, con ingresso gratuito.

advertisement

Per ulteriori informazioni:

drm-sar.museoarcheo.sassari@cultura.gov.it o al numero di telefono: +39 079 272203

https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/