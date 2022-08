Esce Misty Soul dei Freak Show

Dal 26 agosto 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Misty Soul”, il nuovo singolo dei Freak Show con il featuring di Luca Impellizzeri alle percussioni e Daniela Galli “Dhany” al backing vocals.

“Misty Soul” è un brano che descrive il desiderio di vivere il momento senza troppi pensieri. Godersi l’attimo, magari con la persona che più ti interessa, e divertirsi in un mix di attrazione e chimica. Una sorta di sogno che si vuol far diventare realtà, “sempre di più”.

Spiega la band a proposito del brano: “Aspirare a godersi l’attimo, senza pensieri”.

Nel videoclip di “Misty Soul” la band è vista come una casa, ogni componente ha una sua funzione, proprio come le stanze all’interno di un’abitazione. Con questa rappresentazione di immagini in movimento i Freak Show ci portano dentro i loro più cari “ambienti”, le loro anime. La band è una famiglia, l’anima della band è la sua casa.

Guarda il videoclip: https://youtu.be/GE3rhMHfzy4

Biografia

I Freak Show nascono nel settembre 2015. Fin da subito, il gruppo si dedica alla composizione di pezzi originali e, nel giro di pochi mesi, mette insieme un repertorio piuttosto ampio.

Il loro sound è influenzato dal funk degli anni ’70 e ‘80, senza perdere di vista il lato pop, che è un aspetto importante delle loro composizioni.

La band è attualmente formata da Max “Wonder” Pari (basso), Rossana Pedullà (voce), Eros Lolli (drum), Andrea Lodi (keybs) e Mattia Pirone (guitar) ma questo è il nucleo attorno al quale orbitano tanti altri amici musicisti poiché essi credono che lo scambio e la collaborazione tra artisti e i generi sia l’unica strada per produrre qualcosa di originale.

Dopo “Old Disco”, venerdì 26 agosto 2022 esce in radio e in digitale “Misty Soul”, il nuovo singolo dei Freak Show con il featuring di Luca Impellizzeri alle percussioni e Daniela Galli “Dhany” al backing vocals.