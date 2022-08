Energia, Cucca (Italia Viva) chiede che le accise sulla benzina sarda restino nell’Isola

“Le accise sui prodotti petroliferi della regione Sardegna devono restare a disposizione delle imprese e delle famiglie sarde”: è quanto ha affermato in una nota Giuseppe Luigi Cucca, esponente di Italia Viva e candidato alla Camera dei deputati in Sardegna per il Terzo polo

«Secondo il centro studi del partito dei Riformatori sardi, di cui raccolgo l’appello – aggiunge Cucca – sono oltre 4 i miliardi che spetterebbero all’Isola. Qui vale lo stesso principio che è valso sull’insularità nell’ambito della “vertenza entrate” del 2006.

Si tratta di risorse, fondamentali per affrontare un autunno di difficile crisi energetica, da destinare a famiglie e imprese per tagliare le bollette e scongiurare le chiusure di molte attività. Credo che questa sia una battaglia sacrosanta per sostenere e tutelare un tessuto economico e sociale storicamente fragile come il nostro».

