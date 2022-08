Campagna elettorale, Lega: Salvini farà tappa in Sardegna il 12 agosto

Di seguito l’annuncio del segretario regionale della Lega nell’Isola, Dario Giagoni

“Venerdì 12 agosto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, sarà tra la gente in Sardegna. Un momento di importante riflessione e confronto tra il nostro leader e i suoi sostenitori e militanti, per una campagna elettorale che, finalmente, determinerà chi dovrà governare in Italia e chi sarà il prossimo premier.

L’appuntamento – che dà di fatto il via alla campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre – è previsto a Olbia presso Corso Umberto I alle ore 18.00“