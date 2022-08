Elezioni 2022, Giagoni (Lega): “Vi presento i nostri candidati”

Di seguito le parole di Dario Giagoni, già consigliere Regionale e commissario regionale Lega Sardegna per Salvini Premier

“Con il voto del 25 settembre finalmente la parola torna agli italiani.

Confidiamo che dalle urne esca un forte mandato popolare per un governo omogeneo che sappia dare stabilità e concretezza al Paese. La Lega, in questo mese di campagna elettorale, continuerà a lavorare sui territori e tra la gente come fatto sino ad ora.

Ringraziamo il nostro leader Matteo Salvini per aver lavorato duramente in questi giorni a una squadra veramente in grado di dare risposte alla Sardegna.

Nel fare un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che hanno deciso di esserci e mettersi in gioco per il bene dei sardi, vi presento i candidati Lega-Psd’Az:

Camera: la senatrice uscente Lina Lunesu, il Consigliere Regionale Nanni Lancioni, Giulia Solinas e il consigliere comunale di Porto Torres Ivan Cermelli;

la senatrice uscente Lina Lunesu, il Consigliere Regionale Nanni Lancioni, Giulia Solinas e il consigliere comunale di Porto Torres Ivan Cermelli; Senato: il senatore uscente Carlo Doria, Loi Roberta e il Consigliere Regionale Michele Ennas. All’uninominale nord Sardegna Dario Giagoni, già consigliere Regionale e commissario regionale Lega Sardegna per Salvini Premier”.

