È uscito “Milano. Il mondo non cambia”, nuovo romanzo di Thomas Melis, ambientato nella capitale del noir.

Il terzo libro dell’autore sardo è disponibile in tutte le librerie dal 25/07/2022. Ambientato in una metropoli alle porte dell’Apocalisse, “Milano. Il mondo non cambia” rac conta le relazioni tra le grandi organizzazioni criminali nazionali e i mille volti della malavita multietnica di Milano: i sogni di successo dei ragazzini cresciuti ascoltando trap nei casermoni popolari della periferia e gli affari sporchi dei faccendieri che muovono milioni di euro dagli uffici open space con vista sul Duomo, in un’atmosfera oscura che prelude alla più grande tragedia del XXI secolo.

Dopo “A un passo dalla vita”, il cupo noir d’esordio pubblicato nel 2014, e “Nessuno è intoccabile”, uscito nel 2018, Thomas Melis torna ai lettori con il suo terzo romanzo per un nuovo editore: la storica casa genovese del noir/poliziesco Fratelli Frilli.

Il terzo romanzo dell’autore sardo si colloca, come i suoi precedenti lavori, all’interno del filone noir/crime e narra, con la tensione emotiva di una tragedia greca, una moderna parabola che coinvolge malavitosi e faccendieri, ragazze immagine, influencer e cantanti trap che si finanziano vendendo droga, politici mascariati disposti al patto con il diavolo pur di raccogliere voti, tutti accomunati da unico destino, all’interno di una dramma contemporaneo dove nessuno si salva e trova redenzione, perché il mondo non cambia ma l’Apocalisse è alle porte. Attraverso un’opera approfondita di ricerca sulle dinamiche recenti del sottomondo meneghino, “Milano. Il mondo non cambia” illustra le nuove sinergie, le alleanze e gli scontri tra la criminalità organizzata, la malavita di strada, i colletti bianchi e la cosiddetta zona grigia, in uno oscuro scenario da Apocalisse del XXI secolo.

“Thomas Melis: una delle nuove voci più interessanti del noir nel panorama nazionale.” Piergiorgio Pulixi.

Thomas Melis è nato a Tortolì, in Sardegna, nel 1980. Ha studiato presso le Università di Firenze e Bologna concludendo il suo percorso accademico nell’anno 2008. Nella vita si è occupato di progettazione su fondi comunitari e consulenza aziendale. Ha scritto per diverse riviste on line, dedicandosi ad analisi di politica interna e degli scenari internazionali. Attualmente gestisce un’attività commerciale, lavora come copywriter, crea contenuti per aziende attive sul web e, dal 2017, collabora con il sito di critica letteraria MilanoNera. Nel 2014 ha pubblicato “A un passo dalla vita”, opera d’esordio, seguito l’anno successivo dallo spin off “Platino blindato” e, nel 2018, da “Nessuno è intoccabile”. “Milano. Il mondo non cambia” è il suo primo romanzo per Fratelli Frilli Editori.