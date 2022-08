Due rally e uno slalom il 6&7 agosto per la scuderia RO racing

Rally e slalom nel fine settimana agonistico di mezza estate. Equipaggi e piloti della scuderia RO racing saranno impegnati domani e domenica sette agosto al Rally di Salsomaggiore Terme, al Rally del Tirreno e allo Slalom di Santopadre.

Con i campionati maggiori fermi fino a fine agosto per la pausa estiva, nel fine settimana di mezza estate spetterà agli appuntamenti validi per la Coppa rally di zona e per il Trofeo rally di zona calamitare l’interesse degli sportivi. I portacolori della scuderia di Cianciana saranno impegnati domani e domenica sette agosto in Emilia Romagna, Sicilia e Lazio.

Nella cittadina emiliana di Salsomaggiore Terme, Alessandro Bottazzi e Ilaria Magnani, con la loro Opel Corsa Gsi del Quarto Raggruppamento, interamente tirata a lucido, saranno al via del 4° Rally Historic di Salsomaggiore Terme valido per la il Trofeo rally di terza zona per le auto storiche.

In Terra di Trinacria al 18° Rally del Tirreno, che si disputerà in notturna nella notte tra sabato e domenica, sulle strade dei monti Peloritani, saranno sette gli equipaggi che rappresenteranno il sodalizio di Cianciana. La manifestazione sarà quella del giro di boa per la Coppa rally di ottava zona.

Antonio Damiani, giovane prodigio del rallysmo insulare, in coppia con Sergio Raccuia, a bordo di una Peugeot 208 Rally4 della Colombi Racing, proverà a difendere la sua leadership nella classifica Under 25. In classe N3 a tenere alto il nome della scuderia a bordo di quattro Renault Clio Rs ci saranno Massimo Burrogano e Donato Turra, Mario Miraglia e Paolo Guttadauro, Nunzio Cucuzza e Roberto Interdonato e il veterano Carlo Stassi che correrà in coppia con Vincenzo Cosenza. Paolo Celi e Domenico Malino, a bordo della loro Citroen Saxo Rs saranno tra i protagonisti della classe RS plus 1600 e Francesco Romeo con Daniele Colucci proveranno a distinguersi, con la loro MG Rover, in classe N1.

In Ciociaria al 18° Slalom Santopadre, valido per il Trofeo Centro, saranno tra i protagonisti annunciati, Jessica Scarafone, campionessa italiana femminile, in gara con la sua Citroen Ax della classe E1 ITA 1000 e Marco Iacoviello, altro grande interprete della specialità, in gara con la sua Peugeot 106 della classe A1400.