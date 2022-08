Dorgali: Aka 7even, Summer Tour 2022

Aka 7even Martedì 16 agosto a Dorgali (NU) per il suo Summer Tour 2022. Un’occasione per ascoltare live i più grandi successi dell’artista e il nuovo singolo “Toca” feat. Guè, brano che è entrato di diritto tra i protagonisti dell’estate italiana.

Aka 7even con “TOCA” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), che vanta la collaborazione d’eccezione di uno dei pesi massimi della scena rap italiana, GUÈ, è entrato di diritto tra i protagonisti dell’estate italiana. Dopo il successo del tour nei club, l’artista è tornato sui palchi di tutta Italia con il suo SUMMER TOUR 2022, a cui si sono aggiunte 4 nuove imperdibili date!

advertisement

Questi gli appuntamenti outdoor confermati, prodotti e distribuiti da VIVO Concerti:

9 LUGLIO – ALBATROSS – CASTELLANETA MARINA (TA)

live show con dj

17 LUGLIO – ARENA TEATRO MAGGIORE – VERBANIA

live show con band

19 LUGLIO – RIO BO – GALLIPOLI (LE)

live show con dj – ingresso gratuito

22 LUGLIO – PARCO SAN VITO – SIRMIONE (BS)

live show con dj – ingresso gratuito

27 LUGLIO – PIAN DI NAVE – SANREMO (IM)

live show con dj

5 AGOSTO – FORTEZZA DI MONT’ALFONSO – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)

live show con band

9 AGOSTO – PIAZZA XX SETTEMBRE – CIVITANOVA MARCHE (MC)

live show con band – ingresso gratuito

11 AGOSTO – AREA EVENTI VALMONTONE OUTLET – VALMONTONE (RM)

live show con dj – ingresso gratuito

12 AGOSTO 2022 – ADRANO SUMMER FESTIVAL @ Arena dell’etna – ADRANO (CT)

live show con dj

14 AGOSTO – STADIO DEL BASEBALL “ROBERTO JANNELLA” – GROSSETO

live show con dj – ingresso gratuito

16 AGOSTO – CAMPO SPORTIVO “OSOLAI” – DORGALI (NU)

live show con dj – ingresso gratuito

17 AGOSTO – CASTELLO DI SANTA SEVERA – SANTA MARINELLA (RM)

live show con band

20 AGOSTO – MILITELLO SUMMER FEST – MILITELLO (CT)

live show con dj – ingresso gratuito

23 AGOSTO – FESTIVAL “60 ANNI DELLA COSTA SMERALDA” – PORTO CERVO (SS)

live show con dj – ingresso gratuito

25 AGOSTO – ANFITEATRO AUGUSTEO – LUCERA (FG)

live show con band

8 SETTEMBRE – SESTO SUMMER FESTIVAL – SESTO FIORENTINO (FI)

live show con dj

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online a partire dalle ore 12:00 di domani, venerdì 22 luglio, e in tutti i punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 27 luglio. Altre info su www.vivoconcerti.com e www.ticketone.it. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il nuovo singolo “Toca” è disponibile in streaming e digitale al link https://smi.lnk.to/Toca ed è fuori anche il video del brano, visibile al seguente link: https://youtu.be/tyyMDMzBdak. Le immagini – dirette da Alessio Hong e Michele Formica di GOOFY STUDIO, riprendono il ritmo spensierato e leggero che caratterizza la canzone: un ballo incontrollabile che può essere solo assecondato, “un ritmo che ti prende“, anche nelle situazioni più impensabili.

“Toca”, prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix), Ty1 e 3rindv, è stato presentato durante l’ultima data nei club dell’AKA 7EVEN LIVE, tour realizzato con la direzione artistica sempre di Max Kleinz e le coreografie curate da Andreas Müller, al Fabrique di Milano, trascinando il pubblico con il sound fresco di questo pezzo che ci accompagnerà nelle notti più calde di questa stagione.

Le prime date dell’AKA 7EVEN LIVE hanno registrato un grande successo, che ha visto Aka 7even protagonista di un incredibile show dal respiro internazionale per le prime quattro date nei club. Quelli di Roma, Napoli e Milano sono stati concerti in cui l’artista ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in piedi un live unico nel suo genere e confermare anche dal vivo il successo avuto in questo anno! Cambi d’abito, ballerini, effetti scenografici con ledwall e visual, arrangiamenti curati nei minimi dettagli hanno incantato pubblico e critica.

Nome d’arte di Luca Marzano, AKA 7EVEN nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita. Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato. Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di Amici per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista. All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi“, certificato doppio disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca“. Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è certificato disco di platino, assieme al singolo “Loca“, che ha ottenuto invece il triplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GFK Italia). Durante l’estate dello stesso anno esce “AKA 7EVEN SUMMER EDITION” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), arricchito dai remix di “Black“, “Blue” e “Luna”. Il singolo “Loca” è stato pubblicato anche in una nuova versione in spagnolo in collaborazione con l’artista Robledo. Nel settembre 2021 è al Festival del Cinema di Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. La fine del 2021 di Aka 7even è coronata da altri traguardi importantissimi: il suo primo libro 7 vite”, edito da Mondadori, esce a novembre, anticipato dal singolo “6PM”, la vittoria come BEST ITALIAN ACT agli MTV EMAs e l’annuncio della partecipazione tra i Big della 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Perfetta così”, certificato oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia). A maggio 2022 torna con il nuovo singolo “Come la prima volta”. Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, collezionando ad oggi un totale di 230 milioni di stream audio e video.