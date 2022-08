Domani all’Old Square di Cagliari “The Deviltown”

Nuovo appuntamento all’Old Square di Cagliari per la prima edizione di “Crush“, format ideato e promosso dal rinomato irish pub cittadino, che ogni giovedì fino al prossimo al 25 agosto aprirà il proprio palcoscenico ai più interessanti protagonisti della musica indipendente isolana, selezionati dalla direttrice artistica Martina Manca.

Domani (giovedì 4 agosto) alle 19 spazio alla band emergente The Deviltown, gruppo ooze-punk di Villacidro, composto da Dobie Sulfur alla chitarra e voce, Bloody Seitan alla chitarra e cori e Bales O’Boobs alla batteria.

Ombrosi come le colline che li circondano, polverosi e aspri come i sentieri del paese che gli è di casa, The Deviltown nascono nel novembre 2019 e registrano in presa diretta il loro album di debutto autoprodotto nel gennaio 2020.

Nell’agosto 2020 pubblicano l’EP digitale “Come to Daddy”.

A Novembre 2021 pubblicano l’EP digitale “Psyco Combat”, a testimonianza dell’importante flusso creativo che li anima.

Il loro sound gravita tra influenze di band come Banshees, Ramones, Gun Club e X.

Il produttore italiano Tony Face li ha definiti capaci di “picchiare forte, con un suono grezzo che mischia il rock’n’roll più primitivo con il punk e melodie di sapore anni ’60”.

La serata verrà accompagnata da un dj set di Agitated Not Right Music Selection.

Il prossimo appuntamento con CRUSH sarà giovedì 11 agosto alle 19 con il live di Hola la Poyana e il dj set di Unoturbo.

“Abbiamo deciso di investire su questa rassegna per strizzare l’occhio alla musica indipendente sarda, selezionando solo progetti inediti, di gruppi e formazioni, non per forza accumunati da un genere musicale preciso”,

spiegano gli organizzatori.

“La direzione artistica è stata affidata a Martina Manca e il nome Crush (che in inglese comprende differenti significati, tra i quali ‘frantumare’) è stato scelto per trasmettere la netta volontà di rottura con la programmazione musicale proposta durante la scorsa stagione invernale, durante la quale abbiamo spesso ospitato cover band.

Adesso vogliamo, appunto, ‘rompere’ lo schema e dare il via a un nuovo corso e Crush (che in inglese significa anche ‘cotta’), sottolinea il nostro amore per la musica che, dopo tanti anni, proprio come all’inizio, continua a essere sincero e carico di passione.”

IL LOCALE – L’Old Square è uno degli storici pub della città di Cagliari. Inaugurato come circolo privato nel dicembre del 1996, è stato rilevato dall’attuale gestione da 11 anni.

Il locale fin dall’inizio ha sempre avuto una spiccata vocazione musicale, proponendo eventi e rassegne, a partire da Idioteque, che ha visto salire sul suo palcoscenico nomi del calibro di Salmo (allora agli esordi).

All’Old Square hanno suonato e si sono esibite band diqualsiasi tipo, con artisti sardi, ma anche nazionali e internazionali.