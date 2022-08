Diocesi Tempio Ampurias: nuove nomine da parte di mons. Sebastiano Sanguinetti

In data 25 agosto 2022, il Vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, Mons. Sebastiano Sanguinetti, ha proceduto alle seguenti nomine.

Il can. Efisio CONI, attualmente parroco a Luogosanto e don Cesare NICOLAI, sono stati nominati parroci in solido delle parrocchie del Vicariato Urbano di Tempio Pausania, comprendente la Cattedrale “San Pietro Ap.”, la parrocchia San Giuseppe, la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Il can. Efisio CONI ne sarà il moderatore.

Il can. Giorgio DIANA, attualmente Parroco della Cattedrale “San Pietro Ap.”, della Parrocchia “San Giuseppe”, della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, in Tempio Pausania, nonché coordinatore del Vicariato Urbano, è stato nominato parroco della Parrocchia “Stella Maris” in Porto Cervo.

Don Roberto AVERSANO, attualmente parroco della Parrocchia “Cristo Re “in Valledoria, è stato nominato parroco della Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria in Luogosanto

Don Francesco MOCCI, attualmente vicario cooperatore del Vicariato Urbano di Tempio Pausania, è stato nominato parroco della Parrocchia “Cristo Re” in Valledoria

