Diawara, Gavino Loche, e Gad Lerner tra ospiti di LiberEvento

Diawara, Gavino Loche, e Gad Lerner sono solo alcuni tra i prossimi ospiti di LiberEvento, che prosegue con grande successo. Dopo la fitta settimana di appuntamenti a Calasetta, riprende il tour culturale nei vari paesi del Sulcis e a Macomer.

Lunedì 8 agosto la tappa sarà a Portoscuso, con il concerto della banda musicale locale E.Porrino a partire dalle ore 22, presso l’affascinante scenario della Tonnara Su Pranu.

Il 9 agosto alle 21.30, la carovana di LiberEvento approderà nuovamente a Macomer con Soumalia Diawara. Attivista politico maliano rifugiato in Italia e autore di poesie, presenterà, intervistato dal giornalista e storico d’arte Marco Loi, il suo libro “Le cicatrici del porto sicuro”. L’autore terrà anche un secondo appuntamento il 10 agosto ad Iglesias, nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco.

L’11 agosto invece, è tempo di musica a LiberEvento. A Teulada arriva Gavino Loche per un concerto dal titolo Guitar Fingerpicking. Lo spettacolo presso la Casa Baronale avrà inizio alle ore 21.30.

Considerato uno dei maggiori esponenti della chitarra acustica moderna, Loche terrà un secondo concerto anche il giorno dopo a Villamassargia, presso i Giardini di Casa Casula a partire dalle ore 22.30.

Prima del concerto di Loche, a salire sul palco dei Giardini di Casa Casula di Villamassargia, sarà però Giovanni Follesa. L’autore a partire dalle 21.30 presenterà il suo ultimo libro “We are family” in dialogo con l’attrice Manuela Perria. Il libro ha come protagonisti dodici coppie che raccontano la loro unione civile, tra ricerca di famiglia e diritto al riconoscimento da parte della società.

L’esploratore Lino Cianciotto sarà invece l’ospite della serata del 13 agosto nella piazza Belvedere di Masainas. Alle 21.30 presenterà il libro “Una guida in gamba. Storie di un uomo diversamente disabile” in dialogo con la giornalista Sara Vigorita.

A chiudere la settimana degli eventi sarà Gad Lerner ospite di Villa Sulcis a Carbonia. Qui, il giornalista, conduttore televisivo e saggista a partire dalle ore 21.30 presenterà, intervistato dal giornalista Vito Biolchini, il libro “Noi Partigiani. Memoriale della resistenza”.

Per gli eventi in programma questa settimana, escluso il concerto della banda previsto a Portoscuso, è necessaria la prenotazione online tramite il sito di LiberEvento.