Dialoghi di Carta, lunedì 29 la presentazione a Cagliari

Lunedì 29 agosto a Cagliari si presenta alla stampa l a quarta edizione della rassegna di invito alla lettura Dialoghi di Carta, i n programma nella città capoluogo dal 1° al 4 settembre. L’incontro con i giornalisti si terrà al polo bibliotecario f35, i n via Falzarego 35 alle ore 10.30.

Presentazioni letterarie, laboratori di lettura, teatro e musica, il tutto concentrato in uno dei più affascinanti luoghi culturali e naturalistici di Cagliari: i Giardini Pubblici comunali.

Dialoghi di carta– Da giovedì (1° settembre) a domenica (4 settembre) i giardini ottocenteschi della città Capoluogo ospitano la quarta edizione di Dialoghi di carta, la rassegna di invito alla lettura promossa da La Fabbrica Illuminata. Sul palcoscenico allestito di fronte al ficus ultracentenario del parco comunale si alterneranno scrittori e poeti sotto il segno del tema “Dei & Eroi | dai miti antichi alle utopie contemporanee”.

Le quattro giornate cagliaritane sono il corpo centrale della rassegna, che la scorsa primavera si è concentrata al Liceo classico e scientifico Euclide e al Liceo scientifico Pacinotti per Il maggio dei libri e in una serie di anteprime a Olbia e nel sud Sardegna a Collinas e Gonnosfanadiga, e che in ottobre proseguirà a Cagliari con delle presentazioni nel centro bibliotecario F35, con cadenza settimanale: “I Venerdì in via Falzarego”. Alcuni appuntamenti di Dialoghi di carta sono realizzati in partnership con altri due festival letterari sardi: il Festival Liberevento e il Festival del Monreale.

Il programma della manifestazione sarà presentato alla stampa lunedì 29 agosto a Cagliari, nel centro bibliotecario F35, in via Falzarego 35.

Interverranno all’incontro con i giornalisti, con inizio alle 10.30, la direttrice artistica de La Fabbrica Illuminata e della rassegna letteraria Dialoghi di carta Elena Pau e i direttori della programmazione Rossana Copez e Giovanni Follesa.

La manifestazione è realizzata da La Fabbrica Illuminata ETS con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e in collaborazione con i Comuni di Collinas, Quartucciu e San Gavino Monreale e con Associazione Le Compagnie del Cocomero – Sestu (CA), Associazione Arteprima – Quartu Sant’Elena (CA), Associazione Arvèschida – Cagliari (CA), Associazione culturale Baaba – Cagliari (CA), Società Cooperativa CEDAC – Cagliari (CA) Associazione Compagnia B – Cagliari (CA), Cooperativa Sociale Buoni e Cattivi – Cagliari (CA),Associazione culturale Contramilonga – Cagliari (CA) Officina Acustica ETS – Cagliari (CA), Thalassa Azione APS – Cagliari (CA), Segni di integrazione Sardegna Sardens Soocietà Cooperativa Onlus – Consiglio Regionale Sardegna – Sassari (SS) Naka – Cagliari (CA), Libreria Inkentro – Cagliari (CA), Associazione ARC biblioteca del Polo bibliotecario Falzarego 35 (CA), Biblioteca Cesare Pavese Comune di Casalecchio di Reno (BO), Biblioteca Civica Simpliciana Comune di Olbia (OT), Centro di documentazione e studi delle donne biblioteca del Polo bibliotecario Falzarego 35 (CA) Biblioteca Francesca Sanna Sulis Comune di Quartucciu (CA), Istituto comprensivo statale Ermanno Cortis Comune di Quartucciu (CA), Liceo artistico e musicale Foiso Fois Comune di Cagliari (CA, Liceo classico e scientifico Euclide Comune di Cagliari (CA), Liceo scientifico statale Antonio Pacinotti Comune di Cagliari (CA), Sistema bibliotecario Monte Linas, Sistema bibliotecario Monte Claro Città metropolitana Comune di Cagliari (CA).

Link alla pagina: http://www.dialoghidicarta.it/