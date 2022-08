Deferito operaio 53enne di Monserrato per furto aggravato

Ieri a Monserrato, al termine di una breve indagine, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato, un cinquantaquattrenne del luogo, operaio, incensurato.

In particolare i militari, grazie all’esame delle immagini degli ottimi sistemi di videosorveglianza presenti in quel centro abitato, hanno raccolto nei confronti dell’uomo inequivocabili elementi di colpevolezza, quale autore materiale del furto presso il cantiere stradale situato in via Giulio Cesare.

Essendo l’uomo ben conosciuto dai carabinieri non è stato per loro difficile poterlo riconoscere sulla base delle immagini estrapolate dal sistema in questione.