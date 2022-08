Danny Santi e Francesco Lombardo con smart e-cup

Danny Santi e Francesco Lombardo a Imola con la smart e-cup

Due volti nuovi per il penultimo atto della stagione 100% electric

Milano – Terminata la pausa estiva, torna in pista tutta la carica delle 23 elettrizzanti smart e-cup, impegnate questo fine settimana sul tracciato di Imola.

advertisement

Due saranno i volti nuovi in pista, grazie all’arrivo delle new entry Francesco Lombardo e Danny Santi, rispettivamente al volante di Delta Motors e Sirio.

Francesco Lombardo sostituirà sulla Delta Motors il fratello gemello e vincitore di Varano Angelo, attualmente quinto in classifica e primo dei rookie. Pilota anche lui, Francesco è stato protagonista nelle ultime stagioni del mondo delle gare slalom e delle cronoscalate, al volante di monoposto e turismo. “Sono felice e onorato di entrare nella grande famiglia smart e-cup, ho seguito dal vivo tutte le gare di mio fratello e mi è ben presto salita la voglia di entrare a far parte della mischia.” ha detto il 32enne pilota siciliano. “Raccogliere l’eredità di Angelo non sarà semplice ma voglio fare bella figura, anche per ringraziare Delta Motors per l’opportunità che mi ha regalato.”

Danny Santi salirà invece per questa gara sulla Sirio by #TurboBio dell’indisponibile Roberto Agostini. Romano, giovanissimo, Danny proviene da una famiglia di appassionati e lo scorso anno ha avuto la sua prima esperienza in circuito. “Non vedo l’ora di iniziare! Ringrazio Roberto e Sirio per l’opportunità che mi hanno dato, avrò tutto da imparare, ho solo poche gare alle spalle e per me ogni km sarà preziosissimo. Ho sempre corso con auto elettriche ma è la prima volta che mi trovo in un…rodeo con 23 auto in pista. Sarà tosta, soprattutto la mischia, vediamo dove saremo al termine del weekend. Per giovani piloti come me la smart e-cup è una grande opportunità: una vettura non banale da guidare, livello dell griglia decisamente alto, gare vivaci e tanta visibilità ad un costo molto abbordabile. Introvabile nel panorama del motorsport italiano.”

Il weekend di Imola della smart e-cup scatterà venerdi con le prove libere, antipasto delle qualifiche in programma sabato mattina alle 8:30. Le due gare, entrambe visibili in diretta streaming su oltre 60 pagine Facebook, sono previste domenica: Gara 1 alle 8:30, Gara 2 alle 16:10.