Crisi idrica in Italia: la SIGEA lancia mappatura

La Società Italiana di Geologia Ambientale ha deciso di mobilitarsi sul fronte dei cambiamenti climatici con una mappatura degli effetti della crisi idrica che sta interessando il nostro Paese

“Quanto è accaduto nella notte a Pantelleria è grave. Lo sarebbe ancora di più qualora dovesse essere confermata l’origine dolosa degli incendi. L’isola di Pantelleria rappresenta un patrimonio geologico e ambientale di pregio. É un territorio di origine vulcanica. La flora autoctona dell’isola è costituita dalla macchia mediterranea. É inoltre un punto di transito per la migrazione di molte specie aviarie tra Europa e Africa.

Seguiremo con attenzione gli esiti delle indagini e valuteremo la costituzione parte civile nei confronti di chi agisce in modo criminale a danno del nostro patrimonio ambientale”. Lo ha affermato il geologo Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, organizzazione che ha deciso di mobilitarsi sul fronte dei cambiamenti climatici con una mappatura degli effetti della crisi idrica che sta interessando il nostro Paese.

“Abbiamo avviato una raccolta di testimonianze sulla siccità 2022 che ha colpito i fiumi e i laghi italiani. Ho chiesto a tutte le sezioni della Società Italiana di Geologia Ambientale di inviare testimonianze dal territorio riguardanti la siccità.

La raccolta delle testimonianze, che sarà pubblicata sul sito web della SIGEA-APS e sulla rivista Geologia dell’Ambiente, intende descrivere in maniera rappresentativa, con uno o più casi, lo stato dei corsi d’acqua e dei laghi delle regioni italiane. Vi chiedo di promuovere questa iniziativa in modo da avere il più possibile un quadro omogeneo. A oggi non tutte le sezioni regioni hanno aderito.

L’iniziativa è aperta anche ai cittadini: possono inviarci foto e immagini di corsi d’acqua e/o laghi d’Italia.

Per ulteriori informazioni o per l’invio del materiale potete scrivere una email a Endro Martini (endromartini@gmail.com), Coordinatore nazionale dell’Area Tematica Contratti di Fiume. C’è anche un post sulla pagina Facebook nazionale che potete condividere”, ha concluso Fiore.

