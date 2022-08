Continua fino a settembre l’Estate Nuorese 2022

Continua fino a settembre l‘Estate Nuorese 2022. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sala consiliare del Comune di Nuoro, è stato presentato quello che sarà l’agosto e il settembre nuorese 2022.

Una serie di iniziative che vedranno protagonisti diversi nomi della musica tradizionale, nazionale e internazionale, intrattenimento, arte, spettacolo, sport e cultura per allietare le giornate e le serate dei nuoresi e dei turisti che hanno deciso di soggiornare o visitare la città.

Accanto al sindaco Andrea Soddu, sono presenti l’assessore alla Cultura, Luigi Crisponi, l’assessore allo Sport, Fabrizio Beccu, l’assessora alle Attività Produttive, Eleonora Angheleddu e l’assessora alle Politiche Giovanili, Fausta Moroni. Presenti in sala anche Marco Zoppi, in rappresentanza della Fondazione di Sardegna, Giovanni Carroni e Monica Corimbi di Bocheteatro, Angelo Palmas, presidente dell’Ente Musicale di Nuoro, Marco Moledda in rappresentanza del TEN Teatro Eliseo, i rappresentati dell’Associazione Nugoresas e parte dei consiglieri di maggioranza.

advertisement

Il primo cittadino, nel presentare il calendario, non ha nascosto il suo entusiasmo: “ Questo è l’anno della riscossa, della ripresa”.

“Dopo la sosta causata dal Covid ci ritroviamo tutti in compagnia. La Festa del Redentore e gli eventi collaterali, lanciano alla città di Nuoro un segnale di ripartenza. Un tripudio di spiritualità, identità, colori, musiche e danze popolari, con la speranza che Nuoro, attraverso questi eventi, si riscopra viva e risponda con interesse”.

“Si tratta di un programma pensato per ogni fascia d’età, per i cittadini residenti e per tutti coloro che, numerosi, ci raggiungeranno da fuori per vivere la nostra città2 – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Luigi Crisponi. «Abbiamo cercato di valorizzare il nostro patrimonio identitario e culturale, dando un impulso turistico e lavorando in sinergia con le varie associazioni ed enti cittadini per un un’offerta culturale e di spettacolo rivolta al bello e alla qualità».

«Per me è un piacere essere qui e avere di fronte le eccellenze nuoresi in campo culturale e artistico – ha sottolineato Marco Zoppi della Fondazione di Sardegna – la Fondazione da questo punto di vista è attenta nei confronti di questa officina di talenti, che deve essere valorizzata sempre di più. Noi portiamo avanti protocolli di intesa con i Comuni per sostenere le attività culturali e finanziamo progetti che sono diventati un’appuntamento fisso nel calendario dei sardi, come la Festa del Redentore».

MUSICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Si parte il 22 agosto con il XXIV Festival Internazionale Nuoro Jazz, che termina il 31; si prosegue con i seminari internazionali dell’Ente musicale vi hanno partecipato finora oltre cinquemila allievi da tutto il mondo. Mentre il 29 agosto, alle 21.30, al TEN Eliseo ci sarà il concerto “Alice canta Battiato” a cura dell’associazione Intermezzo. Una scaletta di 19 brani, a partire dagli esordi della collaborazione tra i due artisti, fino all’ultimo tour del 2016 ‘Battiato e Alice’.

TRADIZIONE

Tanta tradizione con le serate che si svolgeranno in piazza del Rosario, entrambe alle 21.30, il 24 agosto sarà protagonista la poesia improvvisata, mentre il 25 agosto si svolgerà la serata di canti a chitarra. Da sabato 27 a lunedì 29 agosto, si svolgeranno invece gli eventi della 122ª Festa del Redentore: a partire dalla sfilata delle maschere tradizionali che si terrà sabato alle 19, seguita dai balli della tradizione in piazza Vittorio Emanuele. La giornata clou sarà domenica 28, alle 10, con la consueta e attesa sfilata dei gruppi in costume, seguita da cavalieri e dalla benedizione solenne impartita dal Vescovo di Nuoro, monsignor Antonio Mura. La giornata si concluderà alle 20, con il Festival regionale del Folklore, che si svolgerà nello stadio “Frogheri”. Infine, lunedì 29 agosto, alle 6, partirà il pellegrinaggio religioso dalla Cattedrale al monte Ortobene e a seguire la celebrazione solenne della Santa Messa con l’accompagnamento dei cori nuoresi e della processione. E ancora DANTZAS, a cura dell’Associazione Nugoresas, con la VI edizione del Festival di danze e musiche tradizionali d’Europa che si svolgerà venerdì 2 settembre nel parco di Sant’Onofrio.

UNA NOTTE NUGORESA

Si svolgerà il 9 settembre un altro grande evento in collaborazione con Istentales Concerti, con una serie di spettacoli itineranti, degustazioni — tra il corso Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele — e il concerto conclusivo dei Modena City Ramblers. «L’eredità della pandemia continua ad essere pesante sul fronte del commercio al dettaglio – sottolinea l’assessora alle Attività produttive, Eleonora Angheleddu – la serata di intrattenimento, musica, spettacolo e animazione che si svolgerà il 9 settembre è stata pensata come un evento all’insegna della ripresa, vuole essere un riconoscimento per tutte quelle imprese che con determinazione e coraggio hanno deciso di non arrendersi. Una manifestazione pensata per tutti i cittadini, che nel weekend di fine estate hanno voglia di vivere la città, le sue bellezze e le attività produttive del centro di Nuoro».

ATTIVITÀ PER I PIÙ GIOVANI

Per i bambini e le famiglie ci sarà il PATAPUM, a cura di Bocheteatro, con le anteprime sino al 24 agosto e il Festival vero e proprio dal 30 agosto al 2 settembre. Per i più grandi, invece, sono state pensate tre serate all’insegna della musica in piazza Vittorio Emanuele: si inizia mercoledì 14 settembre con i dj dello Zoo di 105 e dj locali; venerdì 23 settembre si svolgerà la serata di musica Trap e Hip Hop con gli artisti Tredici Pietro o Thelonious B, e artisti locali (Michael S, Domunos, Dahel, Blezma, Erre, Diego100k, Skema, YoungP, Bark, Herr, Negative, JayP, Juba, Herr) e infine sabato 24 settembre si esibirà la Band Nuoro Swing Pioneers. «Era doveroso che all’interno del calendario di eventi dell’estate nuorese trovassero spazio anche iniziative dedicate ai più piccoli — afferma l’assessora alle Politiche giovanili Fausta Moroni — ci saranno tre spettacoli pensati per i ragazzi, con dj e artisti di fama nazionale accompagnati da giovani artisti locali e ovviamente l’importante sodalizio con Bocheteatro che anche quest’anno regalerà magia e stupore ai nostri bambini con il Patapum Festival, che ogni anno si arricchisce di nuove fantastiche proposte». Spazio al divertimento e al colore con l’Holi Colors e lo schiuma party, che si terrà il 26 agosto alle 19, nel piazzale della chiesa di San Giovanni Battista, a cura del Comitato San Giovanni 2023.

ARTE E SPETTACOLI

Oltre l’offerta proposta da tutti i nostri musei e spazi d’arte cittadini, dal 24 agosto i nuoresi troveranno per le vie del centro storico “I passi dei ragazzi innamorati”, le nuove installazioni artistiche e letterarie di Elio Moncelsi. Ci ritroveremo con il naso all’insù, domenica 4 settembre alle 20, nel parco di Tanca Manna con lo spettacolo astronomico “Gli uomini, gli dei e l’Universo” a cura dell’Associazione Astronomica Nuorese.

SPORT

“Non abbiamo tralasciato gli eventi sportivi — spiega l’assessore allo Sport Fabrizio Beccu — siamo molto soddisfatti di poter presentare quelli che saranno gli eventi sportivi ricchi di opportunità, divertimento e svago per gli appassionati della pallamano e del calcio”. Dal 24 al 28 agosto si svolgerà, nella palestra Polivalente, il ‘IV torneo internazionale CITTÀ DEL REDENTORE’ a cura dell’Handball Athletic Club. Spazio anche al calcio con il III memorial di Roberto Dore, a cura della Polisportiva Puri e Forti, che si svolgerà nelle giornate del 10 e 11 settembre e dal 16 al 18 settembre, nel campo della Solitudine. Infine, appuntamento per tutti gli appassionati di ippica, domenica 11 settembre, nel galoppatoio comunale di Prato Sardo, con il super palio dell‘Anglo-Arabo sardo.