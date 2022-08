Festa e divertimento tra le onde: concluse le prime due gare di surf alla Marinedda

Circa trenta di partecipanti ai due eventi di Isola Rossa per il Surf Trilogy. Tra i longboard trionfa Marco Pistidda. Ora si aspetta la grande mareggiata per il Marinedda Open Short

ISOLA ROSSA, 23 AGOSTO 2022 – Onde perfette, sole e acqua calda, come nei migliori copioni estivi. Domenica e lunedì si sono svolte e concluse le prime due gare dedicate al surf del Marinedda Bay Trilogy, il tris di eventi studiato dall’associazione Marinedda Bay, con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu, per promuovere lo sport.

Tanti sorrisi e divertimento: il Marinedda Longboard Contest e il Nesos King of Grommets (quest’ultimo dedicato alle categorie juniores) hanno messo a confronto circa trenta partecipanti in una competizione indipendente fatta per celebrare lo spirito dell’Aloha hawaiano.

La due giorni prevista nella spiaggia della Marinedda, incastonata tra le rocce di porfido nel borgo marittimo di Isola Rossa, è andata secondo i piani: scenario mozzafiato, acqua cristallina e onde perfette per lo svolgimento delle due manifestazioni.

I primi ad aprire le danze sono stati gli atleti della gara Marinedda Longboard Contest, dedicata agli amanti delle tavole longboard (lunghe circa 2,7 metri) che interpretano uno stile più classico. A vincere è stato uno dei volti noti nel panorama surfistico isolano: Marco Pistidda, atleta che in passato ha partecipato ai campionati nazionali e anche a un mondiale con il team Italia, che si è portato a casa una tavola long Alibi 9,1.

Il secondo posto è andato all’idolo locale Luca Muzzigoni, che da sempre surfa le onde della Marinedda. Al terzo e quarto posto, in questa finale bella e all’insegna della sportività, i gemelli Dettori di Sassari, Gavino e Davide. I finalisti sono stati premiati con materiale o servizi offerti da Hurley, Nesos Surf Shop, Xcel Wetsuit, MarineddaBeer e del ristorante Sagittario.

Con il mare previsto in calo per la giornata di lunedì, è entrata in acqua l’allegra truppa colorata del Nesos King of Grommets. Si tratta di una gara dedicata alle categorie juniores, quest’anno pensata con una formula di nuova, cioè le batterie uno contro uno.

Tra gli under 10 ha vinto Marco Buginu (7 anni), seguito da Daniele Marras (10 anni), Rita Boscaino (5 anni) a parimerito con Matteo Marras (7 anni). Negli under 12 ha vinto Elio Lanteri, seguito da Matteo Purzi a parimerito con Filippo Colonna, Corina Bagalà, Edoardo Rossi ed Elena Giordo. Infine gli under 16, che hanno dimostrato vista l’età un livello di surf ottimo: ha vinto Riccardo Morelli, seguito da Matteo Bugini e Martin Punez. In classifica anche Emil Guerrini, Leone Lanteri e Giuseppe Arris. Anche gli atleti junior sono stati premiati con attrezzatura offerta da Hurley, Xcel wetsuit, Nesos Surf Shop e alcuni trofei.

“È stata una due giorni fantastica – spiegano dall’associazione Marinedda Bay – fatta soprattutto per promuovere questa fantastica disciplina. Ora attendiamo una nuova mareggiata, molto più consistente, per chiamare il contest dedicato agli atleti più grandi e che usano le tavole shortboard. Sarà una gara divertente e adrenalinica, con onde grandi e di un certo livello”.

Per le iscrizioni al Marinedda Short Open è ancora possibile mandare la propria adesione mandando una mail a contest@marineddabay.com. In queste settimane finali dell’estate proseguiranno anche le attività dell’associazione, in particolare le Surf Experience con il Surf Camp, la scuola di surf e le attività legate al punto di riferimento Nesos Surf Shop.

Marinedda Open Short

Categorie: Shortboard. Massimo 36 iscritti. La gara si svolgerà con condizioni d’onda dai 2 metri in su e potrà tenersi in più giornate in base alle condizioni meteo ed onde. Le iscrizioni saranno aperte dal 10 luglio fino al giorno prima della chiamata del contest.

Quando si raggiunge il numero degli iscritti, gli altri in eccesso saranno messi in lista in caso qualcuno dei partecipanti disdice la presenza. Costo iscrizione 70 euro inclusa t-shirt, tessera Marineddabay e un drink.

L’iscrizione sarà convalidata solo dopo il pagamento della quota. Premi: 1° Posto tavola surf Alibi; 2° Posto Settimana in appartamento ad Isola Rossa – Sardegna House; 3° Posto Premi Xcel wetsuit, Hurley; 4° Posto Premi 1 box MarineddaBeer; Best Wipeout: Cena Sagittario 2 persone.

Gli eventi MarineddaBay sono organizzati con il patrocinio del Comune di Trinità d’Agultu e sono supportati da Hurley, Nesos Surf Shop, Xcel wetsuit, MarineddaBeer, Sardegna House, Hotel Marinedda, Ristorante Sagittario, Canneddi beach