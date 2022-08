Come scegliere il colore dei capelli in base al viso e agli occhi

Dato che la scelta del colore di capelli è un aspetto estremamente importante del proprio look, è bene prestare attenzione anche alla tonalità della pelle.

Nel momento in cui si decide di modificare la tinta dei capelli, infatti, bisogna accertarsi che faccia al caso nostro e, nello specifico, che valorizzi sia gli occhi che l‘incarnato. Esistono quindi diversi consigli pratici da seguire per capire al meglio quale sia il colore dei capelli più adatto al proprio aspetto.

advertisement

L’importanza della scelta del colore

Per scegliere la colorazione perfetta dobbiamo sempre tenere bene a mente che ogni tinta è diversa e che una delusione potrebbe essere sempre in agguato. Per evitarla, però, ci sono metodi pratici che ci permettono di verificare anticipatamente l’effetto della colorazione desiderata.

Ad esempio, nell’ipotesi della scelta di una tinta color rosa, si potrebbe pensare sia a un rosa dorato, che conferisce un effetto luminoso e affascinante, sia a un rosa intenso, attraverso cui si esprime la propria personalità osando in maniera più decisa. Quale potrebbe essere più adatto?

Prima di una tinta permanente, ad esempio, si può prendere in considerazione l’ipotesi di una colorazione capelli temporanea.

. Questa infatti aggiungerà note di colore, ma solamente per un breve tempo, risparmiandoci così il rischio di soluzioni drastiche che finiscano per essere non aderenti a ciò che cercavamo.

Vari tipi di incarnato che si sposano a tinte diverse

Scegliere, come accennato, la tinta giusta può essere importante per valorizzare l’incarnato di viso e occhi, ma potrebbe rivelarsi non semplice. Ecco alcuni consigli su come poter scegliere il colore di capelli più adatto.

Il primo fattore, importante per capire come scegliere il colore di capelli, è capire le sfumature del tono della tua pelle.

In generale, questa può essere:

Neutra;

Che tende al giallo-dorato;

bianca-rosata;

olivastra.

Le diverse tonalità della pelle del viso giocano un ruolo fondamentale nella scelta del colore dei capelli, così come la forma del viso (tondo, ovale, cuore, ecc.) nella scelta dell’acconciatura.

Pertanto, è consigliabile prestare attenzione al tono di fondo della pelle. Per i sottotoni che tendono a toni gialli o scuri si parla di toni caldi, per gli incarnati bianchi o rosati si tratta di tonalità più fredde.

Come scegliere il colore dei capelli più adatto al tuo viso

Quindi, come si fa a scegliere il colore dei capelli sulla base del tono della pelle? Ecco alcune possibili combinazioni:

tonalità neutre (né troppo accese né troppo scure): in questo caso, una tonalità tra il castano e il biondo è perfetta per il tuo viso, con riflessi delicati e tanta lucentezza;

tonalità tendente al giallo-dorato : il biondo con riflessi dorati, caldi, oppure un biondo-rosso sarà quello che fa per te. Anche il castano è ottimo per questo tipo di tonalità di pelle;

tonalità bianca o rosata : se ti chiedi che tipo di colore di capelli scegliere per il tuo tipo di incarnato, la risposta è nel trend 2022. Il v aniglia , un biondo chiar issimo, è ciò che fa al caso tuo. In alternativa, puoi scegliere un castano scuro tendente al nero, per creare un contrasto davvero interessante. Infine, gli incarnati rosati possono permettersi sia tinte rosse più forti che biondi ramati più tenui;

tonalità olivastra : il nero corvino è solitamente la scelta migliore. Ma attenzione: con il nero il riflesso della luce gioca un ruolo fondamentale, è per questo è molto importante curare la lucentezza dei capelli.

Il giusto colore di capelli in base agli occhi

Come abbiamo visto, scegliere il colore di capelli giusto quando si conosce il tono della propria pelle non è poi così difficile: gli stessi criteri valgono per capire come scegliere la tinta in base agli occhi.

Gli occhi chiari con sfumature calde sono enfatizzati da sfumature castane e tendenti al rosso. Invece, gli occhi blu o verde mare sono l’ideale con il biondo che tende al bianco, con il rosso in tutte le sue sfumature e il castano scuro tendente al nero. Infine, gli occhi molto scuri possono adattarsi a una varietà di colorature dal castano al nero.