Coldiretti: grandinata fine agosto costa 80% dell’uva

Coldiretti Nord Sardegna: È costato circa il 70-80 per cento di uva la grandinata che sabato scorso, 28 agosto, si è abbattuta per circa quaranta minuti nel territorio di Berchidda, settimo comune sardo per superficie vitata con oltre 500 ettari.

È il bilancio del report di Coldiretti Nord Sardegna che in questi giorni ha verificato le perdite attraverso i propri soci.