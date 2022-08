Il caro-energia sta mettendo in ginocchio numerose aziende, che rischiano di chiudere i battenti nei prossimi mesi. Ma l’Italia, dalle rinnovabili alle trivellazioni in mare, ha a disposizione diverse soluzioni per risolvere o comunque mitigare il problema. A parlarne è Floriano Botta, vicepresidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

