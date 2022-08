Claudia Conte e il Women in Cinema Award a Venezia79

A pochi giorni dall’apertura della 79′ Mostra del Cinema di Venezia incontriamo una delle protagoniste, la giovane e vulcanica Claudia Conte. Imprenditrice culturale e attivista per i diritti delle donne è producer e volto di Women in Cinema Award, premio internazionale con il patrocinio del Ministero della Cultura che promuove il talento femminile e la gender parity nel cinema con uno sguardo particolare rivolto al sociale.

La quinta edizione di WICA si terrà il prossimo 6 settembre all’hotel Excelsior del Lido di Venezia ed è dedicato alla produttrice e giornalista turca Cigdem Mater, condannata a 18 anni di carcere insieme ad altri attivisti per le proteste antigovernative di Gezi Park del 2013. Insieme a Cigdem Mater, WiCA vuole ricordare tutte le donne che in questo momento non possono fare udire la propria voce perché vittime di regimi autoritari o in condizioni drammatiche. Infatti un premio andrà all’attrice Ucraina Darya Tregubova per esprimere simbolicamente solidarietà e vicinanza a tutte le donne ucraine che dal 24 febbraio hanno vissuto l’orrore della guerra.

Durante la quinta edizione di Wica sarà premiata la stilista Anna Fendi per sottolineare il forte legame che unisce il cinema all’eccellenza di Fendi che nel tempo ha collaborato con i più grandi registi e costumisti alla realizzazione di memorabili film di successo internazionale. Anna Fendi incarna due delle eccellenze dell’industria creativa italiana che ci rappresentano nel mondo: la Moda e il Cinema.

La Conte per l’occasione indosserà proprio una creazione della Maison Fendi.

Attesa anche la premiazione di Malika Ayane, una delle cantanti più amate e stimate del panorama musicale italiano e di Audrey Diwan, regista e sceneggiatrice francese vincitrice del Leone d’oro alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

WiCA ringrazia i partner: Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Tatatu e ILBE); Associazione Cultura Italiae; Accurate Srl; Alessio Brocceri Jewerly Designer; ICE – Independent Celebrities Endorsements, JABA. Partner tecnico: Michele Affidato, Custo- x Skin Technology; Hollywood Communication, Victoria Torlonia.

CREDITS: Fotografo: Fabrizio De Blasio; Personal Assistant Cristina Simona Dragut; Mua: Iryna Nofri; Stilista: Victoria Torlonia