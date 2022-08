Circo Nero Italia: ad agosto 3 date in Costa Smeralda

I performer di Circo Nero Italia, coordinati da Duccio Cantini, in questa calda estate 2022 sono decisamente scatenati.

Soprattutto ad agosto.

Danno energia in decine di locali, spazi ed eventi in tutta Italia… e non solo.

Infatti sono attivi da tempo in mezzo mondo, sanno creare meraviglia con performance che lasciano a bocca aperta.

Sabato 6 agosto e ancora sabato 13 agosto con lo show Classic sono a La Grotta di Palinuro. Domenica 7, domenica 14 e pure domenica 21 agosto csono al Vesper, sulla spiaggia di Capriccioli in Costa Smeralda, con Woodoo, party dalle suggestioni et.

In questa location, davvero bellissima, ovvero la spiaggia di Capriccioli gli artisti di Circo Nero Italia interpretano il sound scatenato dei toscani Supernova:

conosciuti in tutto il mondo per la loro house e i loro tanti dischi sulla mitca label Defected.

Woodoo by Circo Nero Italia porta creatività, estro, arte e stranezze d’ogni tipo in una festa dedicata anche a chi spesso durante le solite feste notturne in discoteca… si annoiava.

Durante un party Woodoo è davvero difficile farlo.

“E’ un momento di festa affascinante, che ci scava dentro e ci racconta il ritmo di danze selvagge, grazie al magnetismo del fuoco”,

spiega lo staff.

Il bello è che Woodoo, così come ogni show di Circo Nero Italia, si può vivere anche con gli occhi, non solo ballando.

Mercoledì 10 agosto, invece, gli artisti di Circo Nero Italia accompagnano con le loro performance la musica del top dj Giorgio Prezioso a Cala Azul, a Reggio Calabria.

Due date importanti anche il 14 e 15 agosto, per un Ferragosto decisamente scatenato firmato Circo Nero la prima a Locri (Reggio Calabria), la seconda, con il format Circo Nero Classic al Beach di Forte dei Marmi (LU). Già in programma poi una serata molto attesa il 20 agosto al River Garden di Soncino (CR).

“Non metteremo mai in piedi spettacoli di semplice intrattenimento con qualche bella performance d’impatto a fare da cornice”,

racconta Duccio Cantini, che coordina la party crew.

“E’ e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali.

Cerchiamo sempre di alzare l’asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi… siano essi interiori, inferiori o superiori.”