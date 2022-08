Chiude domani a Neoneli il Festival di arti e parole Licanìas

Chiude domani a Neoneli (OR) l’edizione 2022 di Licanìas, il festival di parole, arti e paesaggi promosso dall’Amministrazione comunale per il coordinamento artistico/culturale di Umberto Cocco e Francesca Atzas.

Si comincia domani 28 agosto alle 10 a Casa Cultura per una mattina dedicata alla più stretta attualità: Costantina Fadda incontra infatti Paola Villani, curatrice, con Hanna Serkowska, di “ PerdutaMente. Vecchiaia e declino cognitivo tra scienza e letteratura ” (Franco Angeli editore); alle 11,30 Umberto Cocco dialoga invece con Lidia Decandia sul suo “ Territori in trasformazione. Il caso dell’Alta Gallura “ (Donzelli).

Gli appuntamenti del pomeriggio, come sempre in Largo Margherita, si aprono alle 16,30, con Maria Rosal Nadales, scrittrice e docente di Didattica della lingua e della letteratura all’Università di Cordoba, che parlerà del suo ultimo libro, “Geometria delle ombre” (NOR EDIZIONI), insieme a Mercedes Arriaga Flores.

advertisement

A seguire, il microfono passa a Christian Raimo, insegnante e scrittore, tra gli intellettuali più attivi e provocatori del nostro tempo, autore per Chiarelettere di una riflessione sulla capitale d’Italia: “ Roma non è eterna. Vita, morte a bellezza di una città “. A guidare la conversazione sarà il coordinatore di Casa Cultura Giancarlo Zoccheddu.