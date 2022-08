Chi gioca al casinò preferisce farlo da telefoni e smartphone, più che dal vivo o dal computr di casa

Chi ama il gioco lo fa sempre di più a distanza prediligendo l’applicazione per smartphone rispetto al sito desktop. Ecco perché riscuote tanto successo.

Il gioco online, praticato principalmente tramite applicazioni mobili sta diventando la modalità preferita nel nostro paese.

Il popolo italiano è sempre più connesso a Internet, gli ultimi dati disponibili dicono che su una popolazione di 60 milioni, sono quasi 51 quelli che hanno un collegamento alla rete. Inoltre circa il 97,3% della popolazione è in possesso di uno smartphone. Le connessioni 4G e 5G veloci e alla portata di tutti completano il quadro. Potenzialmente chiunque può accedere sempre e ovunque a un sito di casinò online.

Infatti, non a caso, questi fattori hanno portato a un numero sempre maggiore di giocatori che accedono a slot machine e altri giochi ospitati sui mobile casinò italiani e stranieri. Le applicazioni e le web app sono preferite rispetto al gioco dal vivo nelle agenzie e sale giochi sul territorio, ma anche rispetto al gioco a distanza effettuato da computer desktop o da laptop. Questo trend, in costante aumento, porta i casinò online in Italia a investire maggiori risorse nello sviluppo di applicazioni dedicate ai giochi. Inoltre i giocatori possono approfittare di diversi vantaggi e promozioni se giocano tramite app.

Dal primo mobile casinò alle casinò app italiane

Il primo casinò mobile è stato creato nel 2004 da Microgaming, azienda produttrice di software casinò, pioniera in molti ambiti del gaming. All’epoca però le tecnologie a disposizione non permettevano di lanciare questa modalità di gioco su larga scala. Perché il mondo fosse pronto a questa innovazione sono serviti i progressi in diversi ambiti: connessioni mobili veloci con pacchetti dati accessibili; miniaturizzazione dei componenti informatici; sviluppo di schermi touch ad alta definizione.

L’industria del gioco d’azzardo mobile è decollata solo nel 2011, quando Apple ha aggiunto all’Apple Store applicazioni di gioco d’azzardo per iPhone e iPad. Google Play l’ha seguito a ruota rendendo disponibili le app di gioco d’azzardo anche per gli utenti Android.

Oggi la maggior parte dei casinò online mobile in Italia sono accessibili tramite app da scaricare per gli utenti che abbiano un dispositivo con sistema operativo Android o iOS. Alcuni dei top casinò mobile offrono anche app create per dispositivi Windows, o altri sistemi meno diffusi, ma si tratta ancora di un’opzione poco diffusa. In ogni caso, per gli utenti senza iOS e Android, i casinò consentono comunque l’utilizzo del sito da mobile tramite la web app, una versione della piattaforma di gioco ottimizzata per schermi piccoli e con orientamento verticale.

I vantaggi dei casinò mobile

Qualunque casinò online italiano o straniero con licenza per l’Italia oggi offre la possibilità di giocare a distanza con il proprio dispositivo. I siti di maggior successo propongono più di un’applicazione, partendo dalle app dedicate ai giochi da casinò e quelle per le scommesse sportive. I casino legali spesso offrono bonus dedicati ai giocatori che si iscrivono tramite l’applicazione mobile oppure che la scaricano e giocano per la prima volta.

Tra gli altri vantaggi delle app, vi è il fatto che possono offrire un’esperienza personalizzata, mantenendo le preferenze del giocatore ad ogni accesso. Sono veloci, sempre accessibili e permettono di giocare quando si vuole e ovunque ci si trova. Consentono pagamenti e prelievi con gli stessi metodi di pagamento sicuri utilizzabili sul sito desktop.

Tra i migliori casinò in Italia, Sisal offre l’app casinò e slot, con i giochi con RTP più alto, quella per il poker, l’app giochi di carte, l’applicazione per le lotterie e quella per le scommesse, Sisal Matchpoint. Anche Snai, tra i siti preferiti dagli Italiani, propone un ventaglio di 12 app da scaricare direttamente dal sito tramite QR code, per tutti i giochi. Chi ama il gambling in Italy può scommettere ovunque si trovi grazie all’app Goldbet. Questo operatore ha creato 11 applicazioni tra cui anche una interamente dedicata alle scommesse virtuali e una per giocare al Superenalotto!