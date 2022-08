Centro Studi Agricoli: malumori nelle campagne sarde

CENTRO STUDI AGRICOLI – ANTICIPO PAGAMENTO PREMIO UNICO PAC 2022 NESSUN EURO A OGGI ARRIVATO SUI CONTI CORRENTI DEGLI AGRICOLTORI SARDI. PER LEGGE DOVEVANO ESSERE STATI PAGATI ENTRO IL 31 LUGLIO 2022- FORTI MALUMORI NEL MONDO DELLE CAMPAGNE SARDE

TORE PIANA – CENTRO STUDI AGRICOLI – PER QUALE MOTIVO LA REGIONE SARDEGNA NON HA PAGATO AGLI AGRICOLTORI SARDI GLI ANTICIPI DEL 70% DELLA PAC ENTRO IL 30 LUGLIO?

LO PREVEDE LA LEGGE 44/2019 E LA CIRCOLARE AGEA.29446/2022 DEL 6 APRILE 2022.

FORTI MALUMORI SI REGISTRANO NEL MONDO DELLE CAMPAGNE SARDE PER IL RITARDO NEI PAGAMENTI.

CHIEDIAMO IL PAGAMENTO IMMEDIATO DELL’ANTICIPO DEL 70% SUL PREMIO UNICO 2022

Come di consueto, agli agricoltori Sardi , i contributi previsti dalla UE attraverso il 1′ pilastro ( Premio Unico) e il 2′ pilastro della PAC ( PSR) arrivano in ritardo.

A creare malumore nel mondo delle campagne Sarde, in questo momento, sono i ritardi delle anticipazioni sul premio unico della PAC, previsto per Legge dello Stato e sancito da una circolare AGEA ( Ente Nazionale di coordinamento del Ministero) e da pagare agli agricoltori che in sede di domanda per l’anno 2022 ne hanno fatto richiesta attraverso i CAA ( Centri di Assistenza Agricola) abilitati, entro la data del 31 Luglio 2022.

Ad oggi nessun agricoltore ha ricevuto l’accredito sul proprio conto corrente, e nessuno riceve risposte, tutto tace, afferma Tore Piana Presidente del Centro Studi Agricoli.

Da ARGEA che è l’Ente Pagatore Sardo e tantomeno dall’Assessore Regionale all’Agricoltura ci sono comunicazioni in merito, una cosa assurda e inconcepibile , visto il momento economico critico in cui versa oggi l’agricoltura, attanagliata da una sempre più persistente siccità e colpita dall’aumento dei costi delle materie prime necessarie alla conduzione dei campi e dell’allevamento.

Questa situazione sta creando forti malumori fra agricoltori e allevatori Sardi, che aspettavano il 70% del totale del premio unico, entro il 31 Luglio 2022, una liquidità che per molte aziende agricole è vitale per la sopravvivenza stessa, continua Tore Piana e per questo motivo che lanciamo un forte appello, come Centro Studi Agricoli, alla Regione Sardegna, al suo Presidente e all’Assessore regionale all’agricoltura affinché facciano sapere pubblicamente cosa sta accadendo e il perché di questo ritardo.

Nel contempo chiediamo, lo sblocco immediato dei pagamenti sull’anticipo del 70% del premio unico, previsti per Legge, conclude Tore Piana

Cagliari 03 Agosto 2022

Centro Studi Agricoli