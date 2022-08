Carbon Neutrality: UNGUESS tra le più virtuose

Carbon Neutrality: UNGUESS fa parte dell’1% delle aziende più virtuose in Italia

Il 66% delle aziende italiane ha già compiuto delle azioni per ridurre il proprio impatto ambientale, ma solo l‘1% è riuscita a raggiungere la neutralità carbonica[1].

UNGUESS, la piattaforma di crowdsourcing che raccoglie una community mondiale di tester e utenti a cui sottoporre prodotti digitali, fa parte dell‘1%.

Per il secondo anno consecutivo, UNGUESS ha intrapreso progetti concreti per compensare la totalità della CO₂ prodotta dalle proprie attività lavorative.

Rispetto all’anno precedente, ha anche ridotto le emissioni del 42%.

Il calcolo dell’impatto ambientale e i progetti di Carbon Neutrality di UNGUESS sono stati resi possibile grazie a Up2You, startup innovativa che promuove lo sviluppo sostenibile aiutando persone e aziende a ridurre il proprio impatto ambientale e ad azzerare le emissioni di CO₂.

Milano, Agosto 2022 – Secondo il rapporto annuale del Global Carbon Project, l’inquinamento globale da CO₂ è tornato ai livelli pre-pandemia del 2020, avvicinandosi al record negativo stabilito nel 2019:

le emissioni globali di CO₂, infatti, dopo essere diminuite del -5,4% nel 2020, nel 2021 sono cresciute del +4,9%, raggiungendo 36,4 miliardi di tonnellate di anidride carbonica rilasciata.

Appare sempre più evidente, quindi, la necessità di ridurre e compensare la CO₂ emessa, attraverso attività che mirano al raggiungimento della Carbon Neutrality.

Ma non bisogna per forza essere dei colossi per fare la differenza, anche PMI, startup e piccole realtà possono giocare un ruolo chiave per la salvaguardia del nostro pianeta.

L’impegno di UNGUESS

Proprio dalla volontà di provare a fare la differenza, prosegue per un nuovo anno l’impegno di UNGUESS, piattaforma di crowdsourcing che fornisce test efficaci e insight reali, nei confronti dell’ambiente e dell’ecosostenibilità.

L’azienda, infatti, per il secondo anno consecutivo, ha rinnovato il proprio impegno nell’essere Carbon Neutral, compensando tutte le emissioni di CO₂ prodotte nello svolgimento delle attività aziendali.

La Carbon Neutrality di UNGUESS è resa possibile grazie ad Up2You, startup innovativa certificata B Corp che promuove lo sviluppo sostenibile aiutando persone e aziende a ridurre il proprio impatto ambientale e a neutralizzare la Carbon Footprint.

I progetti di Up2You sostenuti da UNGUESS

Sono calcolati a 67.432 i kg di CO₂ prodotti dalle attività lavorative di UNGUESS, il 42% in meno rispetto ai 160.000 kg prodotti l’anno precedente.

Infatti, negli ultimi 12 mesi UNGUESS ha messo in pratica una serie di azioni finalizzate a ridurre il proprio impatto ambientale attraverso una diminuzione delle emissioni di CO₂ equivalente.

Fattori che hanno influito positivamente sulla riduzione della CO₂ sono la classe energetica A della sede principale e la policy di remote working.

Attraverso una politica di lavoro flessibile, che prevede la maggior parte dei dipendenti che lavora spesso da casa, UNGUESS ha ridotto gli spostamenti casa-lavoro, con un beneficio anche in termini di impatto ambientale.

Per compensare la CO₂ prodotta, UNGUESS sostiene dal 2021 quattro progetti in tutto il mondo che coinvolgono ben 1159 persone (per il 67% si tratta di progetti volti alla preservazione boschiva; per il 33% relativi alle energie rinnovabili).

CINA , Heqing Solar Cooker Project: Questo progetto permette ai residenti rurali di abbandonare il combustibile fossile (carbone) usato nella cottura quotidiana e nella bollitura dell’acqua, utilizzando al suo posto energia solare ed evitando così emissioni di CO₂.

, Heqing Solar Cooker Project: Questo progetto permette ai residenti rurali di abbandonare il combustibile fossile (carbone) usato nella cottura quotidiana e nella bollitura dell’acqua, utilizzando al suo posto energia solare ed evitando così emissioni di CO₂. Zimbabwe , Kariba REDD+ Project: Con questo secondo progetto, UNGUESS aiuta la popolazione locale a promuovere attività di conservazione dell’area forestale ovvero boschi di mopane e miombo, ma anche una variegata fauna selvatica come elefanti africani, leoni e leopardi.

, Kariba REDD+ Project: Con questo secondo progetto, UNGUESS aiuta la popolazione locale a promuovere attività di conservazione dell’area forestale ovvero boschi di mopane e miombo, ma anche una variegata fauna selvatica come elefanti africani, leoni e leopardi. Brasile , Maísa REDD+: Geolocalizzato in una regione di grande importanza per la biodiversità amazzonica, lo scopo di questo progetto è quello di promuovere la preservazione forestale.

, Maísa REDD+: Geolocalizzato in una regione di grande importanza per la biodiversità amazzonica, lo scopo di questo progetto è quello di promuovere la preservazione forestale. Zambia, Lower Zambezi REDD+ Project: Sostenendo questo progetto, UNGUESS contribuisce a proteggere più di 40.000 ettari di bosco di miombo, assicurando al contempo la produzione agricola su diverse centinaia di ettari.

„Grazie ai progetti di compensazione delle emissioni di CO₂ che abbiamo sostenuto, facciamo parte dell‘1% delle aziende italiane ad essere Carbon Neutral“,

afferma Laura Villa, Marketing Manager di UNGUESS.

L’azienda è quindi parte dell’1% delle aziende più virtuose in Italia dal punto di vista di lotta al cambiamento climatico che hanno già raggiunto un obiettivo di Carbon Neutrality.

[1] Dati Istat 2021 rielaborati da Up2You.