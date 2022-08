“Cappuzzetto rozzo” di Abaco Teatro di Monserrato:

La Botte e il cilindro

Prosegue a Sassariestate 2022

advertisement

Il Teatro dei piccoli

Giovedì 4 agosto alle 21 cortile ex n° 2

compagnia Abaco Teatro di Monserrato

Presenta

“Cappuzzetto Rozzo” (3-10 anni)

Prosegue con successo “Il Teatro dei Piccoli” la rassegna teatrale pensata per le sere d’estate e dedicata al pubblico dei bimbi e delle loro famiglie. La terza edizione organizzata dalla compagnia “La botte e il cilindro” per “Sassariestate 2022” presenta giovedì 4 agosto alle 21 nel cortile dell’Istituto Comprensivo Statale “S. Farina – San Giuseppe” (Ex Scuola Media N° 2) uno spettacolo della compagnia Abaco Teatro di Monserrato dal titolo “Cappuzzetto Rozzo” (3-10 anni).

Riscritto e diretto da Rosalba Piras. Lo spettacolo vuole stimolare nei bambini la capacità di forgiare il proprio sguardo sul mondo e su di sé, trattando temi come la tutela e il rispetto della natura, come si diventa indipendenti, che cosa significa essere liberi.

Musiche e canzoni coinvolgeranno gli spettatori durante uno spettacolo denso di colpi di scena e con un finale a sorpresa. e cantate da

Ingresso unico € 7 E’ possibile prenotare i biglietti solo inviando una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo.

La biglietteria apre alle ore 20:00. La scelta dei posti è libera.

Inizio degli spettacoli alle ore 21:00.