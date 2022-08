Campionato velocità della montagna

Appuntamento con il Campionato italiano velocità della montagna e con la Coppa Acisport di Slalom, per gli alfieri della scuderia RO racing nel fine settimana appena cominciato.

Ci sarà spazio per la velocità su strada nel fine settimana della scuderia RO racing. I piloti del sodalizio di Cianciana saranno impegnati domani 28 agosto in gare valevoli per il Campionato italiano velocità della montagna e per la Coppa Acisport di slalom.

A Gubbio, in Umbria al 57° Trofeo Luigi Fagioli, gara che rappresenta una classica della massima serie nazionale della velocità in salita, ci saranno Matteo Adragna, che continuerà il suo apprendistato a bordo della Porsche 991 Gts e Antonino Torre pronto, ancora una volta, a fare incetta di punti per il campionato con la sua Renault Clio Rs Cup.

In Sicilia al 5° Slalom di Salice, valido per la Coppa Acisport di zona, che si disputerà in provincia di Messina ci saranno: Antonino Bellitti, in classe N1400, con la sua Peugeot 106, Gaspare Gennaro con l’inseparabile Fiat 500 della classe 700 delle bicilindriche, Ignazio Bonavires, a bordo di una Peugeot 106 della classe N1600, Jessica Miuccio, in classe N2000, con una Renault Clio Rs Light, Sabatino Pagnozzi, con la solita Renault Twingo della classe A1600 e con vetture da posizioni di vertice Antonino Di Matteo, al via con la sua Formula Gloria C8 della classe E2SS1600 e Rosario Montalbano, sempre con una Formula Gloria, ma C4, in classe E2SS 1000.