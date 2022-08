Cala D’Ambra Music Festival 2022 San Teodoro:15 Agosto ore 22,00– Orchestra Battisti

Prenotazione obbligatoria 18 Agosto ore 19,00 – Francesca Corrias & Sunflower. Ingresso gratuito

Per il giorno di Ferragosto alle ore 22,00, l’associazione La Jacia, ha preparato una serata davvero coinvolgente : le canzoni di Lucio Battisti, da cantare a squarciagola insieme ai musicisti dell’orchestra Battisti.

Il 18 Agosto la terrazza del Bar L’esagono accoglierà , invece, Francesca Corrias & Sunflower . Un nuovo concerto live, in perfetto stile con quanto proposto finora dal Cala D’ambra Music festival

Francesca Corrias, una delle più importanti voci del panorama jazz nazionale, a undici anni esatti dall’uscita di “Frattale”, primo fortunato disco con lo storico quartetto dei Sunflower, torna sulle scene con “De Diora” e ancora una volta incontra i suoi vecchi compagni di viaggio per una nuova affascinante produzione ricca di suoni, melodie, atmosfere realizzata completamente in lingua sarda campidanese.

Ripartire dagli usi e dalle storie di vita quotidiana delle nostre comunità, immagini, consuetudini e parole riemerse dal tempo e trasformate in canzoni grazie alle composizioni dei Sunflower con le loro calde sonorità e le influenze tra il Brasile e il Mediterraneo, tipiche di questo ensemble capitanato da Filippo Mundula al contrabbasso, Sandro Mura al pianoforte e Pierpaolo Frailis alla batteria.

Il video del singolo “Pepina”, che ha anticipato l’uscita del disco, è un’immersione nel mondo di ricordi, ed è la perfetta sintesi del progetto. Prodotto da S’Ardmusic con le riprese e la postproduzione di Daniele Martini e Alessandro Salis, il video è disponibile su Youtube e rappresenta un nuovo punto di partenza per Francesca e i Sunflower che ritornano al passato con un nuovo bagaglio di esperienze e un sound fresco e moderno “De Diora” è un progetto ambizioso nel quale nulla è lasciato al caso; a partire dalla fondamentale consulenza poetica e linguistica della scrittrice Maria Gabriela Ledda, che ha guidato Francesca nella ricerca delle forme più belle e profonde della lingua campidanese – gli arrangiamenti e le partiture per archi e fiati curate da Silvano Lobina – l’apporto di pochi ma preziosissimi ospiti (Marco Argiolas ai sax, Matteo Sedda alla tromba, Gianluca Pischedda al violoncello, Olesya Emelyanenko al violino, Luca Faraone alle chitarre e Massimo Ferra chitarra per una sola performance speciale). “De Diora” è un progetto identitario e universale, tra il jazz e la canzone in lingua sarda

Il prossimo appuntamento con il Cala D’Ambra Music festival è per Giovedì 25 Agosto con Gomez, Serrano 4et