Cagliari, presentata questa mattina la lista “Alleanza Verdi e Sinistra”

Elezioni politiche 2022: Presentata questa mattina a Cagliari la lista “Alleanza Verdi e Sinistra”



Presentata questa mattina a Cagliari la lista “Alleanza Verdi e Sinistra”, in cui convergono Sinistra Italiana, Europa Verde e Possibile e che vede in Sardegna l’adesione del Partito Progressista a cui fa riferimento il gruppo in Consiglio regionale dei “Progressisti”.

I candidati al collegio proporzionale per l’elezione alla Camera dei Deputati sono Francesca Ghirra, Alessandro Mario Giuseppe Marcellino, Giulia Andreozzi e Roberto Uzzau. Per il Senato della Repubblica sono candidati Giovannico (detto Gianni) Manca, Laura Maria Grazia (detta Lalla) Careddu e Renzo Venturoli.

Nei collegi uninominali il sostegno della lista andrà ai candidati della coalizione del centrosinistra.

Per la capolista Francesca Ghirra: «Il nostro obiettivo è portare in Parlamento le istanze della Sardegna e trovare soluzioni adeguate al dramma della disoccupazione, ai problemi della sanità pubblica, alla condizione dei trasporti interni ed esterni all’isola, al disastroso abbandono scolastico, alla necessità di promuovere nuove politiche energetiche e trovare soluzioni contro il caro bollette, immaginare nuove politiche di sviluppo per la nostra isola.

I drammatici cambiamenti sociali, economici e climatici che stiamo vivendo richiedono risposte concrete e urgenti, dobbiamo riuscire, insieme, a dare gambe al principio di insularità evitando che diventi l’ennesimo slogan senza contenuto».

Il capolista al Senato Gianni Manca: «Stiamo vivendo la più grave crisi energetica dopo quella degli anni ’70 e c’è chi pensa di risolvere con metodi antistorici che non hanno funzionato allora e non possono funzionare oggi».

Alla presentazione sono intervenuti anche i consiglieri regionali Massimo Zedda (presidente del Partito Progressista) e Francesco Agus (Capogruppo in Consiglio regionale): «I partiti che si candidano oggi a risolvere i problemi dell’Italia sono gli stessi che tre anni fa hanno ingannato i sardi alle elezioni e tengono in piedi un governo regionale imbarazzante. Il Consiglio non si riunisce da mesi e questo nonostante gli ospedali sardi stiano letteralmente cadendo a pezzi. L’unica cosa che è aumentata con la loro gestione sono i voli della speranza dei sardi costretti a curarsi in continente. È una vergogna che oggi gli stessi partiti si presentino alle elezioni senza nemmeno chiedere scusa».

Secondo l’ex sindaco di Cagliari: «Da sempre sosteniamo che l’unione delle forze della sinistra è un bene. Partiamo dai temi e dai valori che sentiamo comuni e che la società sta manifestando come prioritari: lavoro, ambiente, scuola, sanità. Siamo pronti ad accelerare un processo di cambiamento che parte dai bisogni espressi dai giovani che in questi anni hanno manifestato al mondo il bisogno di vivere un futuro di speranza».