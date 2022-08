Cagliari – Mancosu e Mako ribaltano il Cittadella, per i rossoblù la prima gioia della stagione

CAGLIARI – Una fatica così non sarebbe stata immaginabile, al debutto davanti ai propri tifosi nell’esordio casalingo della serie B. Il Cagliari vince in rimonta contro il Cittadella, squadra solida e ben organizzata dal tecnico Gorini, piazzandosi dietro le prime posizioni. Deve ringraziare il figliol prodigo Mancosu – alla prima dopo il rientro nella terra natìa – e Makoumbou. Liverani cambia abito alla sua squadra: Radunovic tra i pali, Zappa, Goldaniga, Altare e Obert a presidiare la retroguardia, Nandez, Makoumbou e Deiola nel cuore del campo, Pereiro e Mancosu dietro Lapadula. Tra i granata da segnalare Perticone e Donnarumma. I ritmi sono alti, sin dai primi minuti. Dopo otto giri di lancette Antonucci impegna Radunovic. Passano pochi secondi, con il primo pericolo portato dagli avanti rossoblù: Kastrati si deve superare su Lapadula e Mancosu. Il pressing del Cittadella è asfissiante e crea non pochi grattacapi agli isolani, ingabbiati sulla mediana. Al 29’ il risultato si sblocca: lancio di Vita per Asencio, con lo spagnolo che si beve Altare e beffa l’estremo sardo in uscita. La reazione del Cagliari non si fa attendere, con Mancosu che colpisce la traversa su traversone di Zappa. Nella ripresa si attende un altro match. Al 67’ il neo entrato Luvumbo prova a sorprendere Kastrati, ma il portiere granata è ancora superlativo. Al 71’ può esplodere la festa alla Unipol Domus: Luvumbo confeziona l’assist per Mancosu che fulmina di testa la porta degli ospiti. I sardi sembrano trovare nuove energie dal pareggio. E all’86’ Makombou la ribalta con un destro potente che si infila alle spalle dell’incolpevole Kastrati. Nel ventre dello stadio, a fine partita, Fabio Liverani analizza così la partita: “La partenza non è stata come volevamo. È un percorso ancora lungo. Questa vittoria ci aiuta, senza dubbio, ma le scorie del passato sono normali. Il gruppo sta iniziando ad allenarsi al completo. Mancosu è un giocatore talmente intelligente e con qualità che non avevo incertezze per buttarlo nella mischia. Ha voluto fortemente il Cagliari e c’è stata la sua volontà di ripagare il Cagliari. Non mi rimprovero nulla, abbiamo fatto quattro allenamenti nella totalità del gruppo. In questo campionato incontreremo squadre che si conoscono da molto, noi invece no. Il mio dispiacere è di non trovare una quadra per voglia di non concedere, a volte non avvertiamo il senso del pericolo. Ci lavoreremo, domani rientra Walukiewicz. Penso ci siano margini di miglioramento notevoli. Il gol subito non mi farà dormire. Luvumbo? È un giovane, non dobbiamo mettergli pressione”.

Luciano Pirroni

CAGLIARI (4 – 3 – 2 – 1): Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Obert (36’ st Carboni), Nandez (12’ st Rog), Makoumbou, Deiola (36’ st Millico), Pereiro (12’ st Luvumbo), Lapadula (36’ st Pavoletti), Mancosu. All. Liverani

CITTADELLA (4 – 3 – 1 – 2): Kastrati, Cassandro, Frare, Perticone, Donnarumma, Vita (36’ st Carriero), Danzi (25’ st Mastrantonio), Branca (25’ st Pavan), Antonucci (11’ st Lores Varela), Asencio (25’ st Beretta), Baldini. All. Gorini

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: Nel primo tempo al 29’ Asencio. Nella ripresa, al 27’ Mancosu e al 41’ Makoumbou