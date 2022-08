Cagliari – Le ultime sulla cronaca locale

Ieri a Guspini, a conclusione di un’attività d’indagine intrapresa a seguito di una denuncia querela presentata per il furto di una motocicletta Yamaha modello MT3, da parte di un 67enne pensionato, proprietario del mezzo ed in relazione a una seconda denuncia, inerente al furto di 970 € in contanti, di un PC portatile e di un cellulare Huawei, avvenuto ai danni del titolare del Roxy bar di Guspini, i carabinieri della locale Stazione sono giunti all’identificazione del responsabile di tali sottrazioni.

Si tratta di un quarantenne del luogo, disoccupato, già noto per precedenti vicende giudiziarie e ben conosciuto in paese.

Le immediate indagini esperite dai militari operanti, consistite nell’acquisizione di fonti testimoniali nonché di refertazioni mediche prodotte dal Pronto Soccorso dell’Ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale e dal reparto maxillo facciale dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, hanno permesso di accertare che il 31 luglio scorso l’uomo, introdottosi nell’abitazione della prima vittima, adiacente ai locali del bar in questione, nell’attraversare una finestra lasciata aperta, era riuscito a penetrare all’interno dell’esercizio pubblico dove aveva commesso il furto in questione.

Allo scopo poi di allontanarsi con maggiore celerità dal luogo dell’evento aveva prelevato dall’abitazione privata del primo denunciante la motocicletta, che aveva rinvenuto all’interno del garage.

Nella successiva fuga, nel percorrere la Via Dessì nel centro abitato del paese, aveva però perso il controllo del mezzo rovinando a terra.

Si era quindi dovuto presentare in due momenti diversi presso i due nosocomi per le cure del caso, tanto da fornire involontariamente elementi per la sua identificazione.

I carabinieri avevano infatti rinvenuto sul luogo dello schianto un molto sospetto dente molare dell’arcata inferiore che, al di là delle prossime verifiche sul DNA, è proprio quello di cui l’interessato aveva lamentato la cruenta scomparsa nel secondo dei due ospedali in cui era transitato.

Ieri a Selargius, i carabinieri della Stazione di Sant’Avendrace, al termine di una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 39enne di Elmas, disoccupato con precedenti denunce a carico.

In particolare i militari operanti, a seguito di una precisa segnalazione pervenuta alla centrale operativa di Cagliari, Via Nuoro, si sono recati presso l’abitazione dell’uomo che, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 17 grammi di marijuana nonché della somma contante di €630 in banconote di piccolo taglio, presumibile provento dell’attività illecita.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale.

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Pirri, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno tratto in arresto per i reati di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, un 34enne di Selargius, disoccupato con precedenti denunce a carico, sottoposto alla citata misura di prevenzione.

Alle precedenti ore 12:30, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro, in ordine ad un furto appena compiuto, i carabinieri sono intervenuti in Viale Marconi presso il punto vendita Maury’s ove poco prima, l’uomo aveva prelevato due avvitatori e cinque spazzolini elettrici, oltrepassando quindi la barriera delle casse, cercando di sfuggire alla vigilanza interna.

Gli addetti alla sicurezza riuscivano però ad individuarlo per tempo nei propri illeciti propositi, richiedendo l’immediato intervento dei carabinieri che lo bloccavano all’uscita dal centro commerciale.

Su ordine della Procura della Repubblica l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.