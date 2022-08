Busnago, accoltella un 15enne fuori dal centro commerciale, arrestato

Un 27enne residente nella provincia di Lecco è stato arrestato dai Carabinieri di Bellusco, in Brianza, perché accusato di avere ferito a coltellate un 15enne all’esterno della Sala Giochi del Centro Commerciale Globo di Busnago, solo per uno sguardo di troppo. I fatti risalgono al pomeriggio del 16 agosto. L’aggressione al culmine di una lite è stata ripresa dalle telecamere ed ha portato all’identificazione dell’indagato. Il ragazzino è stato ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale San Gerardo di Monza.

mrv/trl