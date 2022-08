Bosa: la piazza della vergogna

Proteste a Bosa per i disagi che si protraggono ormai dall’inizio dell’estate.

Si lamentano i cittadini di Bosa per la vergognosa situazione che ogni sera, dalle 21 circa, si presenta in piazza IV Novembre, in pieno centro città.

La piazza è diventata impraticabile:

dominata da adolescenti indisciplinati che giocano a calcio e a pallavolo, non curanti delle persone sedute nelle panchine spesso con bambini molto piccoli, invalidi o animali, che invece di rilassarsi devono schivare le violente pallonate che ogni due per tre, sfiorano se non peggio (colpiscono) le loro teste.

Ragazzi maleducati che addirittura pretendono di far spostare dalle panchine le persone sedute nella loro “area di gioco” poiché disturbano la loro attività.

Per non parlare delle macchine in sosta nei parcheggi intorno alla piazza:

colpite più e più volte dai palloni senza che nessuno presti un po’ di attenzione, arrecando anche ammaccature non indifferententi.

Ma i pericoli non finiscono qui.

La piazza è diventata anche una pista ciclabile, con ragazzi che si ritrovano con le loro Mountain bike sfrecciando e impennando a tutta velocità (anche con bottiglie di plastica tra i raggi in modo da creare un rumore assordante) facendo lo slalom tra bambini di due o tre anni che ignari del pericolo, giocano tranquilli.

Per non parlare di quei ragazzi che, ultimamente, si divertono a circolare sulla piazza con i monopattini elettrici a velocità sostenuta e spesso anche in due, rischiando di prendere in pieno qualche bambino, con il serio rischio di ucciderlo.

Una totale anarchia che crea nervosismo e disagi anche ai non residenti.

La situazione è stata lamentata più e più volte alla Polizia municipale che finendo il servizio prima non ha modo di intervenire.

È stato informato anche il primo cittadino e più volte sono state chiamate le forze dell’ordine ma nessuno a quanto pare riesce o vuole risolvere il problema.

Fino ad oggi, nessun provvedimento è stato preso.

Si pensa anche ad una raccolta firme, prima che capiti qualcosa di grave di cui potersi pentire.