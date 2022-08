Bookolica, a Scano Montiferro la 5° ed. del festival

Domani, martedì 30 agosto, prende il via a Scano Montiferro, la quinta edizione di Bookolica, con Massimiliano Mazzotta che presenta il suo Chemical Bros, i giornalisti di Indip e la musica di Alessandro Trabace

Tutto pronto per la quinta edizione di Bookolica – il festival dei lettori creativi che prende il via domani, martedì 30 agosto, con una giornata dedicata al giornalismo e al documentarismo d’inchiesta, in piazza San Nicolò a Scano Montiferro (Or).

Ma il taglio del nastro (ore 18) è affidato alla musica di Alessandro Trabace, uno dei giovani talenti più interessanti della scena italiana, violinista di formazione classica capace di spaziare dalla musica da camera e sinfonica al pop d’autore, passando per l’elettronica.

Ha suonato, tra gli altri, per Riccardo Muti e Andrea Bocelli, per Francesco Bianconi e Francesco Gabbani, esibendosi in alcuni dei teatri più prestigiosi al mondo. In Sardegna porterà il suo progetto di violini, suoni e visioni elettrificate.

A seguire (ore 18,30) il festival entra nel vivo rinsaldando il suo legame con Indip, testata isolana votata al giornalismo di inchiesta che sarà protagonista di un panel dedicato alla comunità del Montiferru: i giornalisti di Indip Pablo Sole, Maria Giovanna Fossati e Piero Loi condurranno infatti un approfondimento sui roghi che nell’estate del 2021 hanno devastato una delle zone più incontaminate della Sardegna.

Si prosegue poi con un momento di condivisione con il pubblico e la cittadinanza di Scano Montiferro: una cena d’autore in piazza (ore 20) accompagnata da reading e musica a cura degli ospiti del festival.

Alle 21,30 spazio nuovamente alle inchieste, stavolta sotto forma di documentario grazie al nuovo lavoro di Massimiliano Mazzotta, un’indagine che mostra le conseguenze della produzione e dell’utilizzo del fluoro: Chemical Bros.

Un film che parte dalle miniere di Silius in Sardegna, dove viene estratto il materiale, e che si muove lungo tutta la filiera, dal Veneto al parco nazionale del Derbyshire, in Inghilterra. Un lavoro che pone una serie di inquietanti interrogativi, tra cui il più doloroso: davanti al profitto, siamo disposti a sacrificare la tutela dell’ambiente e la salute delle persone, dei luoghi e delle comunità?

Al termine della proiezione il regista Massimiliano Mazzotta incontra il pubblico in una conversazione moderata dal direttore di Indip Pablo Sole.

Bookolica è un festival organizzato dall’associazione culturale Bottega No-Made per la direzione artistica di Fulvio Accogli. Giunto alla sua quinta edizione, quest’anno avrà le sue giornate più fitte a La Maddalena, da giovedì 1 a sabato 3 settembre, per chiudere poi a Tempio Pausania, dove tutto è nato nel 2018. Tra gli ospiti di questa lunga settimana di incontri: Walter Siti, Angela Baraladi, Tanino Liberatore, Roberta Rei e molti altri. Per info: https://www.bookolica.it.

Bookolica è organizzato dall’Associazione Culturale Bottega No-Made, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di commercio di Sassari all’interno del programma Salude&Trigu, dei comuni di Scano di Montiferro e Tempio Pausania, con il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena e sotto gli auspici del CEPELL (Centro per il libro e la lettura).

In collaborazione con l’aeroporto di Olbia, acqua Smeraldina, l’Università di Firenze, Nati per leggere (Patto per la lettura nazionale) e Patto per la Lettura della città di Tempio Pausania e Banananda.